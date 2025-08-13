विज्ञापन
कांग्रेस की नई टेंशन! अहमद पटेल के बेटे ने मोदी सरकार की तारीफ में काढ़े कसीदे

इस साल की शुरुआत में फैजल पटेल ने एक्स पर पोस्ट किया था कि उन्होंने कांग्रेस के लिए काम करना बंद करने का फैसला किया है

  • कांग्रेस नेता दिवंगत अहमद पटेल के बेटे फैसल ने कहा कि देश सुरक्षित हाथों में है, मोदी सरकार की प्रशंसा की
  • फैसल ने स्पष्ट किया कि वे कांग्रेस से नाराज नहीं हैं और केवल सार्वजनिक जीवन से कुछ समय के लिए ब्रेक ले रहे हैं
  • उन्होंने बताया कि कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं के साथ उनके अच्छे संबंध हैं और पार्टी को अपना परिवार मानते हैं
नई दिल्ली:

कांग्रेस के दिग्गज नेता दिवंगत अहमद पटेल के बेटे फैसल ने नरेंद्र मोदी सरकार की तारीफ में कसीदे काढ़े हैं और कहा है कि देश सुरक्षित हाथों में है. अब हो सकता है कि ये कांग्रेस के लिए नई टेंशन बन जाए लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि वह कांग्रेस से नाराज नहीं हैं और उन्होंने सार्वजनिक जीवन से कुछ समय के लिए ब्रेक ले लिया है. फैसल का यह बयान उस घोषणा के कुछ महीनों बाद आया है जिसमें उन्होंने कांग्रेस के लिए "काम करना बंद" करने का फैसला किया और उन्हें अपने पिता के नक्शेकदम पर चलने का मौका "नहीं दिया गया".

बता दें कि दिवंगत अहमद पटेल गुजरात के भरूच से तीन बार लोकसभा सांसद और लगभग तीन दशकों तक राज्यसभा सदस्य रहे. उन्हें कांग्रेस का शीर्ष रणनीतिकार माना जाता था, वो पूर्व यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार और कांग्रेस के प्रमुख संकट प्रबंधक थे. उनका 2020 में कोविड से निधन हो गया था. 

2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, आम आदमी पार्टी के साथ चुनावी समझौते के बाद, कांग्रेस ने भरूच में अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था. इससे पटेल के बेटे फैसल और बेटी मुमताज निराश हो गए थे. हालांकि, आम आदमी पार्टी, बीजेपी से चुनाव में हार गई जो 1989 से भरूच से सीट जीतती आ रही थी. 

इस साल की शुरुआत में, फैसल पटेल ने एक्स पर पोस्ट किया था कि उन्होंने कांग्रेस के लिए काम करना बंद करने का फैसला किया है. उन्होंने लिखा, "मेरे दिवंगत पिता, अहमद पटेल ने अपना पूरा जीवन देश, पार्टी और गांधी परिवार के लिए काम करते हुए समर्पित कर दिया. मैंने उनके पदचिन्हों पर चलने की कोशिश की, लेकिन हर कदम पर मुझे ऐसा करने से रोका गया. मैं मानवता के लिए हर संभव तरीके से काम करता रहूंगा. कांग्रेस पार्टी हमेशा की तरह मेरा परिवार बनी रहेगी."

अब, उन्होंने कहा है कि वे "कांग्रेस से बिल्कुल भी नाराज नहीं हैं". उन्होंने कहा, "पूरी पार्टी मेरा परिवार है और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं. मैं अब भी कांग्रेस पार्टी में हूं. मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी है, बस सार्वजनिक जीवन से कुछ समय के लिए ब्रेक लिया है. गुजरात के लोग और स्थानीय नेता मेरे बारे में बहुत अच्छी बातें कहते हैं."

इसके बाद उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार की तारीफ की. पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा, "इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता कि कौन इसे चला रहा है. सशस्त्र बलों ने बहुत अच्छा काम किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शानदार नेतृत्व क्षमता का परिचय देते हुए हमें एक बड़े संकट से बाहर निकाला है. यह बहुत बड़ी बात है. मुझे अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है. मैं (विदेश मंत्री एस) जयशंकर का बहुत सम्मान करता हूं. मोदी जी जिस तरह से नौकरशाहों को चुनते हैं, उन्हें नेता बनाते हैं और उन्हें मंत्री पद पर बिठाते हैं, वह बहुत अच्छी बात है."

