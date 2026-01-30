विज्ञापन
पीयूष पांडे पश्चिम बंगाल के नए कार्यवाहक DGP नियुक्त, चुनाव से पहले कई बड़े IPS का ट्रांसफर

कोलकाता के पुलिस आयुक्त मनोज कुमार वर्मा को पश्चिम बंगाल में सुरक्षा निदेशक के पद पर तैनात किया गया है, जबकि दक्षिण बंगाल के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) और पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) सुप्रतिम सरकार उनकी जगह लेंगे.

पीयूष पांडे पश्चिम बंगाल के नए कार्यवाहक DGP नियुक्त, चुनाव से पहले कई बड़े IPS का ट्रांसफर
  • पीयूष पांडे को बंगाल का पुलिस महानिदेशक कार्यवाहक नियुक्त किया गया है, जो 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं.
  • राजीव कुमार 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इसलिए उनकी जगह पीयूष पांडे ने कार्यभार संभाला है.
  • कोलकाता पुलिस आयुक्त मनोज कुमार वर्मा को पश्चिम बंगाल में सुरक्षा निदेशक के पद पर तैनात किया गया है.
भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के वरिष्ठ अधिकारी पीयूष पांडे को शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) का कार्यवाहक नियुक्त किया गया. यह नियुक्ति मौजूदा डीजीपी राजीव कुमार के सेवानिवृत्त होने के कारण की गई है. जारी आदेश के अनुसार, 1993 बैच के अधिकारी पांडे अगले आदेश तक कार्यभार संभालेंगे. 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार 31 जनवरी को सेवानिवृत्त होने वाले हैं.

इस आदेश में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के तबादलों की भी सूचना दी गई है, जिनमें कोलकाता के पुलिस आयुक्त मनोज कुमार वर्मा को पश्चिम बंगाल में सुरक्षा निदेशक के पद पर तैनात किया गया है, जबकि दक्षिण बंगाल के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) और पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) सुप्रतिम सरकार उनकी जगह लेंगे.

एसटीएफ के एडीजी और आईजीपी विनीत कुमार गोयल को एडीजी (कानून व्यवस्था) के पद पर तैनात किया गया है, साथ ही उन्हें भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो के एडीजी का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है, जबकि एडीजी और आईजीपी (कानून व्यवस्था) जावेद शमीम को एसटीएफ के एडीजी के साथ-साथ खुफिया शाखा के एडीजी का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है.

अजय मुकुंद रानाडे को दूरसंचार विभाग का एडीजी बनाया गया है, विशाल गर्ग को एडीजी के पद पर पदोन्नत कर साइबर सेल में तैनात किया गया है. अनुज शर्मा को अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं का महानिदेशक बनाया गया है, जबकि नटराजन रमेश बाबू को होम गार्ड्स का प्रमुख बनाया गया है.

