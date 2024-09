लोग लंबी कतारों में लगे रहे और एक शख्स को iPhone 16 ऑनलाइन आर्डर से चंद मिनटों में मिल गया!

मुंबई और दिल्ली में फ्लैगशिप एप्पल (Apple) स्टोर्स के बाहर शुक्रवार को लंबी कतारें लगी रहीं. भारत में आईफोन 16 (iPhone 16) की बिक्री शुरू होने पर यह कतारें लगीं. हालांकि जब सैकड़ों लोग आईफोन खरीदने के लिए इंतजार कर रहे थे, तब एक समझदार कस्टमर ने कतार से हटकर मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एप्पल स्टोर के ठीक बाहर मिनटों में अपने लिए आईफोन ऑनलाइन डिलीवर करवा लिया.

इस घटना को एक्स पर एक पोस्ट के जरिए शेयर करते हुए स्वप्निल सिन्हा नाम के एक यूजर ने लिखा, “क्या?!?, कतार में मेरे सामने खड़े इस शख्स ने अभी-अभी आईफोन 16 ऑनलाइन ऑर्डर किया है. क्यू-कॉमर्स (Q-commerce) बहुत आगे निकल गया है.”

एप्पल आईफोन 16 सीरीज़ की बिक्री ब्लिंकइट (Blinkit), जेप्टो (Zepto), बिगबास्केट (BigBasket) और फिलिपकार्ट मिनिट्स (Flipkart Minutes) जैसे क्विक-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्मों पर भी लाइव है.

एक एक्स यूजर ने दुख जताते हुए कहा, “उसे यह कहां से मिला? मैं इतने लंबे समय से लाइन में खड़ा हूं.”

एक अन्य ने क्विक कॉमर्स सर्विस का नाम जानना चाहा, जिसके जवाब में स्वप्निल ने बताया कि इसका नाम फ्लिपकार्ट मिनट्स है.

Are you serious??? Yeh kaunsa Quick commerce hai bhai???

एक व्यक्ति ने इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पूछा कि क्या आईफोन खरीदार खरीदारी के लिए कतार में खड़ा था या कोई टास्क पूरा करके आया.

सोशल मीडिया पर डिलीवरी की अच्छी गति से प्रभावित था. यूजर्स में से एक ने कहा, "यह डिलीवरी वाला भी कोई सीक्रेट सुपरहीरो ही लग रहा है!"

एक अन्य मजाकिया टिप्पणी में कहा गया, "भारत शुरुआत करने वाले लोगों के लिए नहीं है, और न ही अधीर लोगों के लिए है!"

India is not for beginners and also impatient people 🫡