फूट-फूटकर रोती दिखीं पवन सिंह की पत्नी, लखनऊ मिलने पहुंचीं तो भोजपुरी स्टार ने बुला ली पुलिस, VIDEO

Pawan Singh Wife Jyoti Singh: भोजपुरी एक्टर पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का एक वीडियो सामने आया है. जिसमें वो फूट-फूट कर रोती नजर आ रही हैं. वो हाथ जोड़कर लोगों से अपील करती हैं. पुलिस से उलछती भी नजर आ रही हैं. जानें पूरा माजरा.

लखनऊ पहुंचने पर पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह फूट-फूट कर रोती नजर आईं.
  • भोजपुरी स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच चल रही विवाद की स्थिति अब और गंभीर होती दिख रही है.
  • लखनऊ में पवन सिंह के घर पहुंचीं ज्योति सिंह का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो फूट-फूट कर रोती नजर आ रही हैं.
  • ज्योति सिंह ने वीडियो बनाकर अपनी पीड़ा व्यक्त की और जनता से न्याय दिलाने की अपील की है.
Pawan Singh Wife Jyoti Singh Case: भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह का उनकी पत्नी ज्योति सिंह के साथ चल रही तनातनी अब और बढ़ती नजर आ रही है. रविवार को पति से मिलने लखनऊ स्थित उनके घर पहुंचीं ज्योति सिंह को लेने के लिए पुलिस पहुंच गई. जिसके बाद ज्योति सिंह ने एक वीडियो बनाया. जिसमें वो फूट-फूट कर रोती नजर आई. वीडियो में ज्योति कहती हैं- नमस्कार मैं हूं ज्योति सिंह और मैं आ चुकी हूं लखनऊ में पवन सिंह के घर पर. पवन जी ने हमारे लिए पुलिस थाने में FIR किया है. और मुझे लेने के लिए पुलिस के जवान आए हुए हैं.

लोगों से अपील- मुझे न्याय कैसे मिलेगा ये आप तय कीजिए

ज्योति फिर लोगों से अपील करते हुए कहती हैं कि मैं आप लोगों के कहने पर यहां आई थी. आपने कहा था कि भाभी आप जाईए, हम लोग देखेंगे कि आपको कौन घर से निकालता हैं? अब आप फैसला करिए कि मुझे न्याय कैसे मिलेगा. आप लोग जनता है, आप ही बताईए कि मुझे न्याय कैसे मिलेगा?

पति के घर आने पर मुझ पर FIR...

इसके बाद ज्योति उन्हें लेने आई पुलिस अधिकारी से यह पूछती नजर आई कि आप किस केस में हमें लेने आई है. पुलिस अधिकारी उन्हें समझाती है. बताती है. फिर ज्योति के साथ रही एक दूसरी महिला उन्हें मोबाइल देती है. उस मोबाइल पर ज्योति सिंह के वकील दूसरी तरफ से बात कर रहे थे.

वकील से फोन पर बात करते-करते ज्योति सिंह फूट-फूट कर रोने लगती हैं. वो कहती हैं कि हम अपने पति के घर आए है, इस बात पर हम पर FIR हुआ है.

देखें पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का वीडियो

कोर्ट में चल रहा तलाक का केस

मालूम हो कि भोजपुरी एक्टर पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है. ज्योति लगातार पति पवन को लेकर सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट कर रही हैं. बीते शुक्रवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए पवन सिंह और उनके परिवार से लखनऊ आकर मिलने की बात कही.

दो दिन पहले पोस्ट कर लखनऊ आने की बात कही थी

साथ ही ये भी कहा कि वो 2 दिन इंतजार करेंगी. जरूरी निर्णय लेना है. ज्योति ने लिखा था, 'प्रिय पतिदेव श्री पवन सिंह जी, मैं कल आपसे एवं आपके परिवार से मिलने आपके निवास स्थान लखनऊ आ रही हूं. मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप मुझसे जरूर मिलेंगे.

अगर आप कहीं और होंगे तो मैं आपका दो दिन तक इंतजार करूंगी. या फिर आप जहां भी मुझे बुलाएंगे, मैं वहां पहुंच जाऊंगी. बहुत सारी बातें और कई महत्वपूर्ण निर्णय आपके साथ बैठकर करने हैं. इसलिए विनम्र निवेदन है कि आप प्लीज मुझसे जरूर मिलिएगा'.- आपकी पत्नी, ज्योति'

लखनऊ पहुंचीं ज्योति तो पुलिस आ गई लेने

अब जब ज्योति सिंह पवन सिंह से मिलने के लिए लखनऊ पहुंचीं तो वहां पुलिस उन्हें थाने ले जाने के लिए आ धमकी. जिसके बाद ज्योति सिंह का दर्द आंखों से छलक पड़ा. कुछ दिन पहले ज्योति ने एक पोस्ट में कहा था- 'कवन भईल हमरा से गलती लेत नइखे सुधिया हमार' भोजपुरी गाना लगाया था. वीडियो में नीचे टेक्स्ट लिखा कि, ऐसी कौन-सी गलती हुई है, मुझसे जो इतनी बड़ी सजा मिल रही है.

पवन सिंह की दूसरी पत्नी हैं ज्योति सिंह

पवन सिंह की पहली शादी 2014 में नीलम सिंह से हुई थी. लेकिन शादी के एक साल बाद ही नीलम ने आत्महत्या कर ली थी. इसके बाद 2018 में पवन सिंह ने ज्योति सिंह से दूसरी शादी की. हालांकि, शादी के कुछ महीनों बाद ही दोनों के रिश्तों में खटास आ गई.

इनपुट- रोहतास से रंजन सिंह

