चुनाव से लेकर बच्चे तक की कहानी... पवन सिंह के आरोपों पर पत्नी ज्योति का जवाब आया, जानिए क्या कहा

भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने अब उनके आरोपों का जवाब दिया है. ज्योति सिंह ने चुनाव लड़ने की इच्छा से लेकर बच्चे को लेकर गर्भपात की दवा खिलाने तक की बात कही.

  • पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने कहा कि वे चुनाव नहीं लड़ना चाहती, बस वो उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करें.
  • ज्योति ने बताया कि लखनऊ में 5 अक्टूबर को पवन सिंह के घर पर पुलिस बुलाई गई, मुझे रोका गया.
  • उन्होंने आरोप लगाया कि पवन ने गर्भपात कराने की दवा दी, ज्योति ने कहा कि उन्हें बच्चा चाहिए था वो ऐसा नहीं करते
Pawan Singh vs Jyoti Singh: भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह का उनकी पत्नी ज्योति सिंह से चल रहा विवाद लगातार सुर्खियों में है. बीते दिनों ज्योति के लखनऊ पहुंचने पर बड़ा बवाल मचा था. सोशल मीडिया पर पोस्ट किए वीडियो में ज्योति फूट-फूट कर रोती नजर आई थी. इस वीडियो के बाद पवन सिंह ने पहले फेसबुक पोस्ट के जरिए और फिर प्रेस कॉफ्रेंस कर पूरे मामले में अपना पक्ष रखा था. पवन सिंह ने कहा था कि जो अपनापन ज्योति अब दिखा रही हैं, वो कुछ महीने पहले क्यों नहीं दिखाया? उन्होंने सवाल किया कि आख़िर अमित शाह समेत BJP के बड़े नेताओं से मुलाक़ात के बाद ही ज्योति ने ये सब कुछ क्यों किया? इस सारे विवाद पर पवन सिंह का दावा है कि ये राजनैतिक साज़िश है.

पवन सिंह ने फेसबुक पोस्ट में यह लिखा था कि आपकी एक ही रट है कि चुनाव लड़वाईए. यह मेरे बस में नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि उस दिन हमलोगों की डेढ़ घंटे तक बातचीत भी हुई. अब पवन सिंह के बयान पर ज्योति सिंह का जवाब सामने आया है.

पवन सिंह की सफाई पर ज्योति का जवाब आया सामने

भोजपुरी स्टार पवन सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज उनकी पत्नी ज्योति से अब उसका जवाब दिया है. ज्योति ने कहा कि पवन सिंह बस मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें इसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ने वाली. उन्होंने कहा कि उनका इरादा पवन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने का नहीं है.

लखनऊ में पुलिस बुलाकर मुझसे बदतमीजी कीः ज्योति सिंह

ज्योति ने लखनऊ में हुई घटना के बारे में भी बताया. ज्योति ने बताया कि मैं 5 अक्टूबर को पवन सिंह से मिलने उनके घर पहुंची. वहां पुलिस नहीं थी, गार्ड ने जाने से मना किया तो ऊपर नहीं जा सकते, पुलिस थाने ले जाने के लिए लगातार बोल रही थी. वहां प्रशासन बुलाकर बदतमीजी की गई, पवन सिंह और रितिक सिंह दोनों अलग-अलग बात कर रहे हैं.

चुनाव लड़ने के लिए मैं नहीं गिरी... ज्योति सिंह

इस विवाद के बाद पवन सिंह ने पत्नी पर विधानसभा चुनाव लड़ने की महत्वकांक्षा को लेकर आरोप लगाए थे. इस पर ज्योति ने कहा कि चुनाव को लेकर मैं नहीं गिरी, मुझे अगर वो स्वीकार करते है तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी. परिवार से नहीं मिलने की भी शर्त मानने को तैयार हूं बशर्ते आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए.

15 साल से वो खुद टिकट नहीं ले पाएं, मैं किस मुंह से टिकट लेने जाऊंगी...

विधानसभा चुनाव के टिकट के दावे पर ज्योति सिंह ने कहा कि 15 साल में वो खुद के लिए टिकट नहीं ले पाए तो मैं किस मुंह से टिकट लेने जाऊंगी. बच्चे वाले बयान पर कहा कि जो इंसान बच्चे के लिए तरसता है वो दवा नहीं खिलाता लेकिन मुझे दवा खिलाई गई. ज्योति सिंह ने आगे कहा कि पार्टी मुझे टिकट देती है तो भी अगर पवन मुझे पत्नी के तौर पर स्वीकार कर लें तो चुनाव नहीं लड़ूँगी. मेरा इरादा पवन सिंह के ख़िलाफ़ चुनाव लड़ने का नहीं है.

बच्चे वाले बयान पर ज्योति ने कहा- बच्चा चाहिए होता तो दवा नहीं खिलाते

बच्चे वाले बयान पर रिएक्शन कि ज्योति ने सिंह ने पवन सिंह के बच्चे वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो इंसान बच्चे के लिए तरसता है वो दवा नहीं खिलाता है. लेकिन मुझे दवाई खिलाई गई. ज्योति सिंह ने आरोप लगाया पवन सिंह गर्भपात कराने की दवा खिलाते थे. उन्हें बच्चा चाहिए होता तो दवा नहीं खिलाते.

ज्योति सिंह ने कहा कि पवन उनके भी नहीं हैं जिन्होंने उन्हें वोट दिया, वो हमारे क्या होंगे। जब उन्होंने लोकसभा चुनाव में मुझे बुलाया तो क्या मामला कोर्ट में नहीं था?

