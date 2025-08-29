पवन सिंह बीच इवेंट छूने लगे को-स्टार की कमर, एक्ट्रेस हुईं अनकंफर्टेबल, वीडियो देख भड़के यूजर्स

भोजपुरी फिल्मों के स्टार पवन सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं और इस बार वजह कोई गाना या फिल्म नहीं बल्कि उनका वायरल वीडियो है. सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहे इस वीडियो में पवन सिंह अपनी को-स्टार अंजलि राघव के साथ नजर आ रहे हैं. दोनों ने सफेद रंग का आउटफिट पहन रखा था और स्टेज पर एक इवेंट में मौजूद थे. वीडियो में देखा जा सकता है कि अंजलि माइक पर कुछ कह रही होती हैं, वहीं पवन सिंह उनके पास खड़े थे. अचानक पवन अंजलि की कमर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि, "कुछ लगा है यहां, थोड़ा हाथ हटाओ".
इस पर अंजलि पहले हंसकर मना करती हैं और कहती हैं, "नहीं-नहीं, हटाओ न". हालांकि उनके चेहरे से झलक रहा था कि वह असहज महसूस कर रही हैं. बाद में पवन सिंह गौर से देखते हैं लेकिन वहां कुछ नहीं मिलता. जैसे ही ये वीडियो इंटरनेट पर पहुंचा, लोग जमकर रिएक्ट करने लगे. कई यूजर्स ने पवन सिंह की हरकत को बेहद गलत बताया. किसी ने लिखा कि, "स्टार होने का मतलब ये नहीं कि आप किसी को यूं पब्लिकली छू लें". वहीं कुछ लोगों ने कहा कि, "हीरोइन साफ तौर पर अनकंफर्टेबल दिख रही थीं, लेकिन पवन ने मजाक जारी रखा".
यह भोजपुरी के कथित सुपरस्टार पवन सिंह हैं। नेता-सांसद-जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं! शर्मनाक है!— Narendra Nath Mishra (@iamnarendranath) August 28, 2025
बहुत हुआ। अब आवाज उठनी चाहिए! भोजपुरी इंडस्ट्री के लोगों को सामने आना चाहिए! अगर उनको ख़ुद के संस्कृति और कला से प्यार है! pic.twitter.com/pWCEZo3pLv
इस वीडियो पर पवन सिंह को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है. कई लोगों ने उन्हें 'चीप' तक कह दिया और बोला कि फैंस आपको आइडल मानते हैं, ऐसे में ऐसी हरकतें बिल्कुल शोभा नहीं देतीं. हालांकि अभी तक पवन सिंह की तरफ से इस विवाद पर कोई बयान सामने नहीं आया है. लेकिन ये साफ है कि इस वीडियो ने उन्हें एक बार फिर विवादों के घेरे में ला खड़ा किया है.
