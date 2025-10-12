विज्ञापन
पशपुति पारस ने ठुकराया RJD का ऑफर, नहीं करेंगे पार्टी का विलय : सूत्र

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है. पशुपति पारस ने राजद का ऑफर ठुकरा दिया और अब वे बीएसपी और ओवैसी की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, जबकि बाहुबली सूरजभान सिंह ने भी पारस से दूरी बना ली है.

  • पशुपति कुमार पारस और राजद के बीच बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे की बातचीत टूट गई है
  • राजद ने पारस की पार्टी के विलय के बदले तीन सीटों का प्रस्ताव दिया था, जिसे पारस ने अस्वीकार कर दिया है
  • पशुपति पारस की पार्टी अब बसपा और AIMIM के साथ गठबंधन कर बिहार विधानसभा चुनाव में उतरेगी
पटना:

बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले महागठबंधन (INDIA ब्लॉक) को बड़ा झटका लगा है. लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस और राजद के बीच सीट बंटवारे को लेकर चल रही बातचीत टूट गई है. सूत्रों के मुताबिक, राजद ने पारस को अपनी पार्टी का विलय करने के बदले तीन सीटों का प्रस्ताव दिया था, लेकिन पारस इसके लिए तैयार नहीं हुए.

अब खबर है कि पारस की पार्टी बीएसपी (बसपा) और ओवैसी की AIMIM के साथ गठबंधन बनाकर बिहार विधानसभा चुनाव मैदान में उतरेगी. यह नया समीकरण महागठबंधन के लिए सिरदर्द साबित हो सकता है, खासकर उन इलाकों में जहां पारस गुट का दलित और पासवान वोट बैंक प्रभावी रहा है.

इधर, इस सियासी उथल-पुथल के बीच बाहुबली सूरजभान सिंह ने भी पारस का साथ छोड़ दिया है. बताया जा रहा है कि सूरजभान की पत्नी और पूर्व सांसद वीणा देवी को राजद ने मोकामा सीट से टिकट देने का फैसला किया है. वे यहां अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी. वहीं, सूरजभान के भाई और पूर्व सांसद चंदन सिंह को भी राजद से टिकट मिलने की संभावना जताई जा रही है.

अब देखना होगा कि बीएसपी, AIMIM और पारस का यह गठबंधन बिहार में किस हद तक दलित-मुस्लिम समीकरण को साध पाता है, या फिर यह महज एक प्रतीकात्मक सियासी चाल साबित होता है.

