सीट शेयरिंग पर दोनों गठबंधन की तरफ से 'ऑल इज वेल' का दावा, जानिए क्या है एनडीए और महागठबंधन का संभावित फार्मूला

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर NDA और महागठबंधन दोनों में खींचतान जारी है. रविवार को दिल्ली में दोनों गठबंधनों की बैठकों में अंतिम फैसला होने की संभावना है.

  • बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए NDA और महागठबंधन में सीट बंटवारे पर अंतिम सहमति अभी तक नहीं बन पाई है
  • NDA में BJP को लगभग 101 सीटें और JDU को 102 सीटें मिलने की संभावना है, छोटे दलों को भी हिस्सेदारी मिलेगी
  • महागठबंधन में RJD और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर अभी भी मतभेद जारी हैं और फॉर्मूला तय नहीं हुआ है
नई दिल्ली:

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सबसे बड़ी डील अभी भी अधर में है. NDA और महागठबंधन दोनों में सीट बंटवारे पर अंतिम सहमति नहीं बन पाई है. सूत्रों के मुताबिक रविवार यानी आज दोनों गठबंधन दिल्ली में अलग-अलग बैठकों में अंतिम फार्मूला तय कर सकते हैं. जहां NDA में BJP और JDU के बीच सीटों का लगभग फार्मूला तैयार है, वहीं महागठबंधन में RJD और कांग्रेस के बीच अभी भी कुछ सीटों पर मतभेद बने हुए हैं.

NDA का फॉर्मूला लगभग तय

सूत्रों के अनुसार, NDA में BJP और JDU प्रमुख तौर पर अधिकांश सीटों पर चुनाव लड़ेंगे. BJP के खाते में 101 सीटें और JDU के खाते में 102 सीटें जाने की संभावना है. जबकि छोटे दलों को उनके क्षेत्रीय प्रभाव के हिसाब से हिस्सेदारी दी जाएगी.

  • LJP (रामविलास) को 26 सीटें, साथ ही राज्यसभा की एक सीट और विधान परिषद की दो सीटें मिलने की चर्चा है.
  • HAM (जीतनराम मांझी) को 8 सीटें.
  • और RLM (उपेंद्र कुशवाहा) को 5 से 7 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है.

NDA के नेताओं की रविवार को दिल्ली में अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें कई नेता शामिल होंगे. बताया जा रहा है कि बैठक में सीटों पर अंतिम मुहर लग सकती है और अगले हफ्ते तक उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो सकती है.

महागठबंधन में पेच अभी बाकी

दूसरी तरफ, महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फार्मूला अब तक तय नहीं हुआ है. RJD और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर लंबी चर्चा जारी है. सूत्रों के अनुसार, महागठबंधन के भीतर सीट वितरण का संभावित फार्मूला कुछ इस तरह है 

  • RJD: 134-135 सीटें
  • INC (कांग्रेस): 54-55 सीटें
  • CPI (ML): 21-22 सीटें
  • CPI: 6 सीटें
  • CPI(M): 4 सीटें
  • VIP: 15-16 सीटें
  • JMM, RLJP, IIP और अन्य दलों को मिलाकर 6-7 सीटें.

हालांकि CPI-ML ने पहले ही संकेत दे दिए हैं कि वह “सम्मानजनक हिस्सेदारी” से कम पर मानने को तैयार नहीं है. यही वजह है कि RJD के फार्मूले पर CPI-ML ने फिलहाल हामी नहीं भरी है.

तेजस्वी यादव दिल्ली में करेंगे बैठक

महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव रविवार को दिल्ली पहुंच रहे हैं, जहां उनकी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात तय है. इस बैठक में सीटों पर आखिरी राउंड की बातचीत होगी. तेजस्वी के साथ मनोज झा और आलोक मेहता भी मौजूद रहेंगे. सूत्रों ने बताया कि RJD कांग्रेस से कम से कम 55 सीटों पर समझौता चाहती है, जबकि कांग्रेस 60 सीटों से नीचे नहीं आना चाहती.

दिल्ली में NDA और महागठबंधन दोनों की रणनीतिक बैठक

दिल्ली में रविवार को दोनों मोर्चों की बैठकें होंगी. एक तरफ नितीश कुमार और BJP नेतृत्व NDA का सीट फार्मूला फाइनल करेंगे. दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और कांग्रेस के नेता महागठबंधन की डील को अंजाम देने की कोशिश करेंगे. राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अगर रविवार को फैसला हो गया, तो सोमवार से दोनों मोर्चे उम्मीदवारों की घोषणा शुरू कर सकते हैं.

क्या रविवार को खत्म होगा इंतजार?

बिहार की राजनीति इस वक्त एक “रविवार के इंतजार” में है. सीट बंटवारे की यह खींचतान अब चुनावी काउंटडाउन के बीच सबसे बड़ा सस्पेंस बन चुकी है. NDA अपनी एकजुटता दिखाने में जुटा है, वहीं महागठबंधन यह संदेश देना चाहता है कि "हमारे बीच मतभेद नहीं, लोकतांत्रिक चर्चा है". हालांकि मैदान पर कार्यकर्ताओं में बेचैनी बढ़ रही है. टिकट के इंतजार में सभी की निगाहें रविवार की बैठकों पर टिकी हैं. अगर सब कुछ तय हो गया, तो बिहार की चुनावी जंग का “पहला आधिकारिक अध्याय” रविवार से ही शुरू हो जाएगा.

