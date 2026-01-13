संसद की कमिटी करेगी अयोध्या का दौरा, राहुल गांधी भी हैं सदस्य

संसदीय समिति समय-समय पर अपने कार्यक्षेत्र से जुड़ी जगहों का दौरा करती है. इसी क्रम में रक्षा मंत्रालय से जुड़ी ये स्थाई समिति वाराणसी कैंट का दौरा करेगी. सूत्रों के मुताबिक उसी क्रम में कमिटी अयोध्या जाएगी. उम्मीद है कि कमिटी के सदस्य अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन भी करेंगे. लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इस कमिटी के सदस्य हैं.

अयोध्या जाने का भी कार्यक्रम

रक्षा मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थाई समिति जल्द वाराणसी और अयोध्या का दौरा करेगी. सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि कमिटी की समीक्षा दौरे के क्रम में वाराणसी जाने का कार्यक्रम है जहां कमिटी वाराणसी स्थित सेना के कैंट का दौरा करेगी. इसी क्रम में कमिटी का अयोध्या जाने का भी कार्यक्रम बन रहा है.

राम लला के करेंगे दर्शन

संभावना है कि 22 जनवरी या 23 जनवरी को कमिटी अयोध्या जा सकती है. जहां उसके सदस्य राम मंदिर में राम लला का दर्शन करेंगे. 2024 में 22 जनवरी को ही अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी और भगवान राम के बालस्वरूप मूर्ति की स्थापना की गई थी. इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा देश के जाने माने गणमान्य लोगों ने शिरकत की थी.

राहुल गांधी भी कमिटी के सदस्य

लोकसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी इस कमिटी के सदस्य हैं. हालांकि ये अभी साफ नहीं है कि वो भी कमिटी के अन्य सदस्यों के साथ इस दौरे का हिस्सा होंगे या नहीं. राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं के शामिल नहीं होने पर उनपर तुष्टिकरण के आरोप लगे थे. बीजेपी इस बात को लेकर बार बार राहुल गांधी पर हमलावर रही है कि अबतक उन्होंने राम मंदिर में दर्शन नहीं किए हैं.

कमिटी में कुल 30 सदस्य

बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह इस कमिटी के चेयरमैन हैं. कमिटी में राहुल गांधी के अलावा सुधांशु त्रिवेदी , रवि किशन , कार्ति चिदंबरम और शक्ति सिंह गोहिल समेत कुल 30 सदस्य हैं.