SIR पर विपक्ष के हंगामे में धुला मॉनसून सत्र, कल आखिरी दिन, जानें कौन-कौन से बिल अब तक पास

बिहार में मतदाता सूची के सघन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विपक्ष ने संसद में लगातार हंगामा और विरोध प्रदर्शन किया. इसकी वजह से सिर्फ एक विधेयक को छोड़कर बाकी सारे बिल हंगामे के बीच पारित कराने पड़े.

  • बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष ने मॉनसून सत्र में लगातार विरोध प्रदर्शन किया.
  • हंगामे के कारण कई अहम विधेयकों पर चर्चा नहीं हो सकी और बिल संक्षिप्त या बिना चर्चा के पारित हुए.
  • लोकसभा में 12, राज्यसभा में 14 बिल पास हुए हैं. ऑनलाइन गेमिंग बिल राज्यसभा में कल पास हो सकता है.
संसद का मॉनसून सत्र बिहार में मतदाता सूची के सघन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विपक्ष के विरोध में धुल गया. विपक्षी दलों ने बिहार वोटर लिस्ट के मसले पर संसद के अंदर और बाहर लगातार हंगामा और विरोध प्रदर्शन किया. इसकी वजह से एक विधेयक को छोड़कर बाकी सारे बिल हंगामे के बीच पारित हुए. विपक्ष ने कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर हुई चर्चा में हिस्सा भी नहीं लिया. इसके कारण कई बिल हंगामे के बीच संक्षिप्त चर्चा या बिना चर्चा के ही पारित कराने पड़े. 

इस मॉनसून सत्र में लोक सभा में 12 और राज्य सभा में 14 बिल पारित कराए गए. ऑनलाइन गेमिंग बिल राज्य सभा में मॉनसून सत्र के अंतिम दिन गुरुवार को पारित कराने की तैयारी है. इस तरह इस सत्र में राज्य सभा से पारित बिलों की संख्या 15 हो सकती है. इसी तरह सरकार बुधवार को ऐन मौके पर 130वां संविधान संशोधन बिल लेकर आई, जिसे संसद की संयुक्त समिति को भेज दिया गया है. 

लोक सभा में ये बिल पारित हुए- 

1. गोवा राज्य की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक, 2025
2. व्यापारी जहाजरानी विधेयक, 2025
3. मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025
4. मणिपुर विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2025
5. राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक, 2025
6. राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग (संशोधन) विधेयक, 2025
7. आयकर विधेयक, 2025
8. कराधान विधियों (संशोधन) विधेयक, 2025
9. भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2025
10. खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025
11. भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2025
12. ऑनलाइन गेमिंग के प्रचार और विनियमन विधेयक, 2025

राज्यसभा से ये बिल पारित/वापस हुए-

1. बिल्स ऑफ लैंडिंग विधेयक, 2025
2. समुद्र द्वारा माल के परिवहन विधेयक, 2025
3. तटीय जहाजरानी विधेयक, 2025
4. मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025
5. मणिपुर विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2025
6. व्यापारी जहाजरानी विधेयक, 2025
7. गोवा राज्य की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक, 2025
8. राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक, 2025
9. राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग (संशोधन) विधेयक, 2025
10. आयकर विधेयक, 2025
11. कराधान विधियों (संशोधन) विधेयक, 2025
12. भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2025
13. खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025
14. भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2025

इनमें से छह बिल लोक सभा में हंगामे के बीच कुछ चर्चा के बाद पारित हुए, जबकि बाकी छह बिना चर्चा के ही पारित हुए. जिन बिलों पर थोड़ी चर्चा हुई, वे हैं-

1. गोवा राज्य की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक, 2025
2. व्यापारी जहाजरानी विधेयक, 2025
3. राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक, 2025
4. राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग (संशोधन) विधेयक, 2025
5. भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2025
6. खनिज और खनिज पदार्थ (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025

राज्य सभा में केवल एक बिल ही ऐसा रहा, जो बिना हंगामे के पारित हुआ. बिल्स ऑफ लैंडिंग बिल 2025 मॉनसून सत्र के पहले दिन पास हुआ था. उच्च सदन में 13 बिल ऐसे रहे, जिन पर या तो हंगामे के बीच चर्चा हुई या फिर विपक्ष ने वॉक आउट किया.

