SSC CGL टियर-1 फाइनल आंसर-की ऐसे करें डाउनलोड, जानें रिजल्ट को लेकर क्या है अपडेट

SSC CGL Tier 1 Final Answer Key: फाइनल आंसर की ऐसे करें डाउनलोड

SSC CGL Tier 1 Final Answer Key: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (CGL) टियर-1 परीक्षा की फाइनल आंसर की जारी कर दी है. इससे पहले जारी आंसर की के बाद आपत्तियां मांगी गई थीं, जिसके बाद अब फाइनल आंसर की जारी की गई है. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वो आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए लिंक भी एक्टिवेट हो चुका है, जिस पर एक क्लिक करने के बाद पीडीएफ डाउनलोड की जा सकती है. आइए जानते हैं कि SSC CGL Tier 1 एग्जाम के रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट है. 

ऐसे डाउनलोड करें आंसर की

  • आंसर की डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं. 
  • अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें.
  • आंसर की वाले लिंक पर क्लिक करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं. 
  • उम्मीदवार इससे अपने सही जवाबों का आयोग के तय किए गए अंतिम उत्तरों से मिलान कर सकते हैं.

कब जारी हो सकता है रिजल्ट?

SSC CGL Tier 1 की फाइनल आंसर की के बाद अब उम्मीदवारों को नतीजों का इंतजार है. आमतौर पर फाइनल आंसर की आने के कुछ ही दिनों बाद रिजल्ट जारी कर दिया जाता है. माना जा रहा है कि अगले 10 दिन में कर्मचारी चयन आयोग (SSC) अपनी वेबसाइट पर रिजल्ट भी जारी कर सकता है. हालांकि आयोग की तरफ से अब तक इसे लेकर कोई अपडेट नहीं आया है. 

SSC Exam Calendar 2026: SSC एग्जाम कैलेंडर जारी, मई से शुरू होंगी परीक्षाएं, जानें कब होगा कौन सा एग्जाम

टियर 2 परीक्षा का होगा आयोजन

कर्मचारी चयन आयोग एसएससी सीजीएल 2025 टियर 2 परीक्षा का आयोजन 18 और 19 जनवरी, 2026 को करेगा. इस भर्ती प्रक्रिया के बाद चुने गए उम्मीदवारों को तमाम सरकारी विभागों में नियुक्ति मिलेगी. कुल 14,582 पदों को भरने के लिए ये परीक्षा आयोजित की जा रही है. उम्मीदवार आगे की अपडेट के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं. 

