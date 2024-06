UPSC पेपर में लेट पहुंचने पर लड़की को पेपर देने से रोका गया; मां-बाप को रोते देख भावुक हुए लोग

यूपीएससी ने रविवार को देशभर के विभिन्न केंद्रों पर सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा 2024 का आयोजन किया. जिसमें लाखों छात्र शामिल हुए. परीक्षा का पहला सत्र सुबह 9 बजे शुरू हुआ. हाल ही में, गुरुग्राम के एक परीक्षा केंद्र पर एक अभ्यर्थी को देरी से पहुंचने पर परीक्षा देने से रोक दिया गया. जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. एक्स पर साक्षी नामक यूजर द्वारा शेयर किए गए वायरल वीडियो में अभ्यर्थी की मां बेहोशी की हालत में दिखाई दे रही हैं.

Heartbreaking video.💔🥲

Condition of Parents who came along with their daughter for the UPSC Prelims exam today, as their daughter was not allowed for being late. Exam starts at 9: 30 am, and they were at the gate at 9 am but were not allowed in by the principal of S.D. Adarsh… pic.twitter.com/2yZuZlSqMZ