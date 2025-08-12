विज्ञापन

GATE और UPSC एकसाथ दो कठिन परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें? जानिए यहां Preparation Tips

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र दो एग्जाम की प्रिपरेशन एकसाथ कैसे कर सकते हैं और कौनसी स्ट्रेटजी अपनाकर दोनों में सफलता मिल सकती है...

Read Time: 2 mins
Share
GATE और UPSC एकसाथ दो कठिन परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें? जानिए यहां Preparation Tips
छोटो-छोटे टारगेट रखें, यह स्ट्रेटजी भी आपके काम आ सकती है.

Dual Exam Preparation Tips : अगर आप यूपीएससी और गेट परीक्षा दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो ये आर्टिकल आपके बड़े काम आ सकता है. दरअसल, यहां हम आपको बताने जा रहे हैं आखिर  प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र दो एग्जाम की प्रिपरेशन एकसाथ कैसे कर सकते हैं और कौनसी स्ट्रेटजी अपनाकर दोनों में सफलता मिल सकती है...

SSC ने GD कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए पीईटी पीएसटी स्टेज के एडमिट कार्ड किए जारी

एक साथ कैसे करें गेट और यूपीएससी की तैयारी - How to prepare for GATE and UPSC together

पहला तरीका

पहला टिप्स है आप गेट और यूपीएससी के पिछले साल के प्रश्नपत्रों को नियमित रूप से हल करिए. इसके लिए अलग-अलग दिन या घंटे तय कर सकते हैं, उदाहरण के तौर पर सुबह में यूपीएससी और शाम में गेट के क्वश्चन पेपर हल करिए. 

दूसरा तरीका

इसके अलावा आप दोनों एग्जाम के लिए टाइम टेबल बनाएं, जिसमें दोनों के विषयों के लिए अलग-अलग टाइम स्लॉट तैयार करें. टाइम टेबल वाली स्ट्रेटजी आपके दोनों कठिन एग्जाम की तैयारी को पास करने में बड़ी मदद कर सकती है.

तीसरा तरीका

वहीं, आपको देर तक बैठकर पढ़ने से बेहतर है आप निर्धारित समय पर अलग-अलग विषयों का अध्ययन करें. छोटे-छोटे टारगेट रखें, और उसे पूरा करिए. इससे आपको दोनों परीक्षा को निकालने में मदद मिल सकती है. 

चौथा तरीका

अंत में आपको अपने आप से रोज कहना है मैं कर सकती हूं या कर सकता हूं. यह तरीका भी आपको सफलता दिला सकता है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dual Exam Preparation Tips, UPSC GATE Exam Tips, Tough Exam, UPSC
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com