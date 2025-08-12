GATE और UPSC एकसाथ दो कठिन परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें? जानिए यहां Preparation Tips

Dual Exam Preparation Tips : अगर आप यूपीएससी और गेट परीक्षा दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो ये आर्टिकल आपके बड़े काम आ सकता है. दरअसल, यहां हम आपको बताने जा रहे हैं आखिर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र दो एग्जाम की प्रिपरेशन एकसाथ कैसे कर सकते हैं और कौनसी स्ट्रेटजी अपनाकर दोनों में सफलता मिल सकती है...

एक साथ कैसे करें गेट और यूपीएससी की तैयारी - How to prepare for GATE and UPSC together

पहला टिप्स है आप गेट और यूपीएससी के पिछले साल के प्रश्नपत्रों को नियमित रूप से हल करिए. इसके लिए अलग-अलग दिन या घंटे तय कर सकते हैं, उदाहरण के तौर पर सुबह में यूपीएससी और शाम में गेट के क्वश्चन पेपर हल करिए.

इसके अलावा आप दोनों एग्जाम के लिए टाइम टेबल बनाएं, जिसमें दोनों के विषयों के लिए अलग-अलग टाइम स्लॉट तैयार करें. टाइम टेबल वाली स्ट्रेटजी आपके दोनों कठिन एग्जाम की तैयारी को पास करने में बड़ी मदद कर सकती है.

वहीं, आपको देर तक बैठकर पढ़ने से बेहतर है आप निर्धारित समय पर अलग-अलग विषयों का अध्ययन करें. छोटे-छोटे टारगेट रखें, और उसे पूरा करिए. इससे आपको दोनों परीक्षा को निकालने में मदद मिल सकती है.

अंत में आपको अपने आप से रोज कहना है मैं कर सकती हूं या कर सकता हूं. यह तरीका भी आपको सफलता दिला सकता है.