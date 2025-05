आतंकियों को सजा... कश्मीर से वापस पाकिस्तानी लौटी मुफजाला ने पहलगाम हमले पर और क्या कहा

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आंतकी हमले (Pahalgam Terrorist Attack) के बाद से भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक के बाद एक सख्त एक्शन ले रहा है. एक तरफ सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया गया तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द कर उनको 29 अप्रैल तक देश छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया. जिसके बाद पाकिस्तानी नागरिक लगातार अपने देश वापस लौटने लगे. कुछ नागरिक ऐसे हैं जिनकी शादी भारत में हुई है.सरकार की सख्ती के बाद अब उनको भी वापस लौटना पड़ा. मुजफ्फराबाद की मुफज़ाला भी ऐसे लोगों में शामिल है. उसी शादी 6 साल पहले हुई थी. उसके दो बच्चे भी हैं. अटारी बॉर्डर के रास्ते वह पाकिस्तान वापस लौट गई.

ये भी पढ़ें-मेरे बच्चे का क्या होगा... आतंकियों ने मुश्किल में डाल दिए कई रिश्ते, पाकिस्तानी प्रेग्नेंट महिला के भारतीय पति का छलका दर्द

#WATCH | Attari, Punjab: Mufzala, a Pakistani national returning to Pakistan via Attari Border, says, "I am from Muzaffarabad and I got married in Baramulla 6 years ago. Both my kids were born here. We were staying here legally through a long-term Visa. We have been filing our… pic.twitter.com/C2yRTMxsiK