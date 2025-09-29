एशिया कप में हारा पाकिस्तान, लेकिन मीम्स की दुनिया में शाहिद आफरीदी निकाल रहे विक्ट्री परेड, आपने देखी

- एशिया कप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीत हासिल की, जिसके बाद भारत में खुशी का माहौल है.
- मैच के बाद पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के कई मीम्स सामने आए, जिसमें उनका जमकर मजाक उड़ाया गया.
- मीम्स में भारतीय खिलाड़ियों की तुलना ब्रह्मोस मिसाइल से और पाकिस्तानी खिलाड़ियों की नूर खान बेस से की गई.
एशिया कप के फाइनल में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला खत्म हो गया है. हालांकि यह मुकाबला भारत के लिए खुशी और गर्व लेकर आया तो पाकिस्तान के लिए दिल तोड़ने वाला रहा. हालांकि मैदान पर यह मुकाबला चाहे जितना रोचक रहा हो, सोशल मीडिया के मैदान पर बनने वाले मीम्स का मुकाबला नहीं कर सकता है. यह मैच कैसा था और इसकी किस-किससे तुलना हो सकती है, इस रचनात्मकता को मीम्स गढ़ने वाले ही बता सकते हैं. मैदान पर मैच की रोचकता का आनंद लेने के बाद आइए सोशल मीडिया के मीम्स भी देख लीजिये जो आपको अलग ही दुनिया की सैर कराएंगे.
एक यूजर ने पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद आफरीदी की एक एआई फोटो पोस्ट की और तंज कसते हुए लिखा, "सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जीत पर शाहिद आफरीदी ने विक्ट्री परेड शुरू की."
#indvspak2025 #IndianCricket #AsiaCupFinal #AsiaCup #asiacup2025final #Pakistan #PakistanCricket pic.twitter.com/kq6bCHRolY— BLCK SHEEP (@PrateekSChauha2) September 28, 2025
भारतीय खिलाड़ियों को ब्रह्मोस
भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों की दो फोटो शेयर करते हुए एक यूजर ने जहां भारतीय खिलाड़ियों को ब्रह्मोस बताया तो दूसरी ओर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नूर खान बेस की संज्ञा दी.
#AsiaCupFinal pic.twitter.com/qDRCgL1hSe— Rinku Sheoran (@Rinku_Sheoran_) September 28, 2025
एक शख्स ने लिखा, "शाबाश भारतीय टीम, एक ही दिन में 2 बार जलील हुआ पाकिस्तान. भारतीय टीम ने पाकिस्तान के मंत्री और एसीसी प्रमुख मोहसिन नकवी से एशिया कप ट्रॉफी लेने से साफ इनकार कर दिया. मंच पर खड़ा भारत की राह देखता रहा मंत्री. आपकी क्या राय है."
🥰 शाबाश भारतीय टीम..💪— Shivam Dixit (@ShivamdixitInd) September 28, 2025
एक ही दिन में 2 बार जलील हुआ पाकिस्तान
भारतीय टीम ने पाकिस्तान के मंत्री और एसीसी प्रमुख मोहसिन नक़वी से एशिया कप ट्रॉफी लेने से साफ इनकार कर दिया
मंच पर खड़ा भारत की राह देखता रहा मंत्री!
- आपकी क्या राय है 🤔 #INDvsPAK #AsiaCupFinal pic.twitter.com/nTbZccJhMZ
1971 के युद्ध का भी आया जिक्र
मीम्स में 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध का भी जिक्र आया. एक शख्स ने पाकिस्तानी क्रिकेटर की तस्वीर शेयर कर लिखा, "अब मुझे 93,000 लाइक चाहिए. अगर आप जानते हैं तो आप जानते हैं."
Now, I want 93,000 Likes 😆 If You Know You Know 😅#AsiaCupFinal pic.twitter.com/0YCrpYZQLx— Sudheer Yadav (@Sudheer_yadavv) September 28, 2025
मस्क भैया का भी आ गया जिक्र
एक अन्य ने लिखा, "एलन मस्क भैया भी कह रहे हैं, बस ट्वीट करो... वहां पाकिस्तान का धुआं निकल रहा है."
Elon Musk bhaiya bhi keh rahe hain, bas karo tweet karna… wahan Pakistan ka dhuaan nikal raha hai— Omkar Tiwari (@BrahminSouls) September 28, 2025
#AsiaCupFinal pic.twitter.com/f9Kw3xs9tG
क्यूं पड़े हो चक्कर में...
एक शख्स ने सूर्यकुमार यादव का वीडियो शेयर कर लिखा, "क्यूं पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में...शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद. जय हिन्द, जय भारत."
क्यूं पड़े हो चक्कर में,— Anjali Kataria, DSP 🇮🇳 (@AnjaliKataria19) September 28, 2025
कोई नहीं है टक्कर में...
शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद✊🏼
जय हिन्द, जय भारत🇮🇳 #INDvsPAK #AsiaCupFinal #TilakVerma #तिलक_वर्मा #IndianCricket pic.twitter.com/X8q8Xe2UjM
एक शख्स ने तिलक वर्मा की फोटो शेयर करते हुए लिखा, "एशिया कप भारत को तिलक, ऑपरेशन सिंदूर जारी है."
🇮🇳#IndiaVsPakistan #TilakVerma❤️#IndianCricket #asiacup2025final— G D Sharma (@gdsharma109) September 28, 2025
एशिया कप 🇮🇳भारत को तिलक ❤️
ऑपरेशन सिंदूर जारी है #OperationSindoor pic.twitter.com/uQItlxv2NZ
जितनी बार भी आओगे...
एक यूजर ने पाकिस्तान को लेकर लिखा, "जंग हो या स्पोर्ट्स, जहां भी जितनी बार आओगे , बेइज्जती हो कर जाओगे."
जंग हो या स्पोर्ट्स— Dr Geet (@DrGeet1305) September 28, 2025
जहां भी जितनी बार आओगे
बेइज्जती हो कर जाओगे #PakistanCricket#PAKvsIND #IndianCricket
Kohli Rohit Tilak Sanju Shivam
Congratulations Team India
ॐ पार्वती पतये हर हर महादेव 🔱 pic.twitter.com/GOWMuhJeXD
