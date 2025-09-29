एशिया कप में हारा पाकिस्तान, लेकिन मीम्स की दुनिया में शाहिद आफरीदी निकाल रहे विक्ट्री परेड, आपने देखी

एशिया कप के फाइनल में भारत और पाकिस्‍तान का मुकाबला खत्‍म हो गया है. हालांकि यह मुकाबला भारत के लिए खुशी और गर्व लेकर आया तो पाकिस्‍तान के लिए दिल तोड़ने वाला रहा. हालांकि मैदान पर यह मुकाबला चाहे जितना रोचक रहा हो, सोशल मीडिया के मैदान पर बनने वाले मीम्‍स का मुकाबला नहीं कर सकता है. यह मैच कैसा था और इसकी किस-किससे तुलना हो सकती है, इस रचनात्‍मकता को मीम्‍स गढ़ने वाले ही बता सकते हैं. मैदान पर मैच की रोचकता का आनंद लेने के बाद आइए सोशल मीडिया के मीम्‍स भी देख लीजिये जो आपको अलग ही दुनिया की सैर कराएंगे.

एक यूजर ने पाकिस्‍तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद आफरीदी की एक एआई फोटो पोस्‍ट की और तंज कसते हुए लिखा, "सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ पाकिस्‍तान की जीत पर शाहिद आफरीदी ने विक्‍ट्री परेड शुरू की."



भारतीय खिलाड़ियों को ब्रह्मोस

भारत और पाकिस्‍तान के खिलाड़ियों की दो फोटो शेयर करते हुए एक यूजर ने जहां भारतीय खिलाड़ियों को ब्रह्मोस बताया तो दूसरी ओर पाकिस्‍तानी खिलाड़ियों को नूर खान बेस की संज्ञा दी.

एक शख्‍स ने लिखा, "शाबाश भारतीय टीम, एक ही दिन में 2 बार जलील हुआ पाकिस्तान. भारतीय टीम ने पाकिस्तान के मंत्री और एसीसी प्रमुख मोहसिन नकवी से एशिया कप ट्रॉफी लेने से साफ इनकार कर दिया. मंच पर खड़ा भारत की राह देखता रहा मंत्री. आपकी क्या राय है."

1971 के युद्ध का भी आया जिक्र

मीम्‍स में 1971 के भारत-पाकिस्‍तान युद्ध का भी जिक्र आया. एक शख्‍स ने पाकिस्‍तानी क्रिकेटर की तस्‍वीर शेयर कर लिखा, "अब मुझे 93,000 लाइक चाहिए. अगर आप जानते हैं तो आप जानते हैं."

Now, I want 93,000 Likes 😆 If You Know You Know 😅#AsiaCupFinal pic.twitter.com/0YCrpYZQLx — Sudheer Yadav (@Sudheer_yadavv) September 28, 2025

मस्‍क भैया का भी आ गया जिक्र

एक अन्‍य ने लिखा, "एलन मस्‍क भैया भी कह रहे हैं, बस ट्वीट करो... वहां पाकिस्तान का धुआं निकल रहा है."

Elon Musk bhaiya bhi keh rahe hain, bas karo tweet karna… wahan Pakistan ka dhuaan nikal raha hai



#AsiaCupFinal pic.twitter.com/f9Kw3xs9tG — Omkar Tiwari (@BrahminSouls) September 28, 2025

क्‍यूं पड़े हो चक्‍कर में...

एक शख्‍स ने सूर्यकुमार यादव का वीडियो शेयर कर लिखा, "क्यूं पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में...शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद. जय हिन्द, जय भारत."

एक शख्‍स ने तिलक वर्मा की फोटो शेयर करते हुए लिखा, "एशिया कप भारत को तिलक, ऑपरेशन सिंदूर जारी है."

जितनी बार भी आओगे...

एक यूजर ने पाकिस्‍तान को लेकर लिखा, "जंग हो या स्पोर्ट्स, जहां भी जितनी बार आओगे , बेइज्जती हो कर जाओगे."