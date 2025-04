उनके नेता पाकिस्तान की भाषा बोल रहे... पहलगाम आतंकी हमले पर बीजेपी सांसद ने कांग्रेस पर साधा निशाना

पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सियासत भी गरम है. कांग्रेस के साथ-साथ अन्य विपक्षी दल इस हमले के लिए सुरक्षा को एक बड़ी वजह बताकर बीजेपी सरकार पर हमला कर रही हैं. विपक्ष के इस हमले के बीच बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से और दुख की बात है कि मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के कुछ नेता वही बातें दोहरा रहे हैं जो पाकिस्तानी मंत्री कह रहे हैं.

सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कुछ कहा सुनें...

On #PahalgamTerroristAttack, BJP MP Dr Sudhanshu Trivedi says "...Unfortunately and painfully, I would like to say that some of the Congress leaders are echoing the same words which the Pakistani ministers are saying. Senior Congress leader and Karnataka CM…