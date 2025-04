पहलगाम आतंकवादी हमले की आंखों देखी, पीड़ितों की जुबानी जानिए, कैसा था वो मंजर

Pahalgam Terrorist Attack: पहलगाम में मारे गए लोगों को दर्द देखकर हर भारतवासी गम और गुस्से में है. आतंकवादियों ने बर्बरता की सारी हदें पार करते हुए भारतीयों की हत्याएं की हैं. एक के बाद लगातार पीड़ितों के बयान सामने आ रहे हैं. इनमें आतंकवादियों की क्रुरता साफ पता लगती है. इन आतंकवादियों को भारत ने सजा देने की ठान ली है. मगर, दिल अपनों का खून देखकर रो रहा है.

#WATCH | Surat, Gujarat | Shailesh Kalthia, a native of Varachha area of ​​Surat city, was killed in the Pahalgam terror attack on 22nd April.



His son, Naksh Kalthia, says, "We were at the 'mini Switzerland' point in Pahalgam, J&K. We heard gunshots... We hid once we realised… pic.twitter.com/t0tKrc5dtI