Pahalgam Terror Tttack: DGCA ने एयरलाइंस से कहा- श्रीनगर से आने वालों से अधिक किराया न लें

जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकी हमले के बाद देश में हवाई यायायात का नियंत्रण करने वाले डीजीसीए ने विमान कंपनियों को निर्देश दिए हैं. डीजीसीए ने विमानन कंपनियों से कहा है कि वो श्रीनगर से आने-जाने वाली उड़ानों के टिकटों की कीमतों में बढ़ोतरी न करें. इसके साथ ही विमानन कंपनियों को कैंसिलेशन फीस माफ करने के भी निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही विमानन कंपनियों को कहा गया है कि वे जम्मू कश्मीर से पर्यटकों को वापस लाने के लिए उड़ानों की संख्या बढ़ाएं. एयर इंडिया और इंडिगो बुधवार को श्रीनगर से अतिरिक्त उड़ानें संचालित कर रही हैं. वहीं नागर विमानन मंत्रालय ने एयरलाइनों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि श्रीनगर मार्ग पर हवाई किराए में कोई उछाल न आए.

डीजीसीए की ओर से जारी एडवाइजरी के मुताबिक पहलगाम में हुई घटना के बाद, अपने घर लौटने के इच्छुक पर्यटकों की संख्या अधिक है. इसे देखते हुए एयरलाइनों को सलाह दी जाती है कि वे बढ़ती मांग को देखते हुए श्रीनगर से होने वाली उड़ानों की संख्या बढाएं. एयरलाइन कंपनियों को सलाह दी गई है कि वो श्रीनगर से देश के अलग-अलग हिस्सों के लिए बिना किसी व्यवधान के उड़ानों की संख्या बढाएं.

In light of the current situation in #Srinagar, we've extended waivers on rescheduling/cancellation. We're also operating two special flights on April 23. For more information, please visit https://t.co/h9C5tfcUUP or call +91 124 4973838 - +91 124 6173838 pic.twitter.com/SDccuqW1Gl