हमें इंसाफ चाहिए... अमित शाह से मिलते ही फफक कर रो पड़े पीड़ित परिजन

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी. अमित शाह उस जगह पर भी गए जहां आतंकियों ने इस कायराना हमले को अंजाम दिया था. इस दौरान गृहमंत्री ने आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिजनों से भी मुलाकात की. गृहमंत्री के सामने परिजन रो पड़े. फफकते हुए परिजनों ने न्याय की मांग की.

#WATCH | Union Home Minister Amit Shah meets the families of the victims of the Pahalgam terrorist attack in Srinagar, J&K pic.twitter.com/z7XvMMcadE