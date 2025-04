6 दिन पहले शादी, आज सामने पति का ताबूत और गर्व से आखिरी सलामी... हिमांशी आपकी हिम्मत को सैल्यूट

पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए सैलानियों के शवों को अब उनके घर भेजा जा रहा है. आतंकियों के इस कायराना हमले में जान गंवाने वाले लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का शव जब बुधवार दोपहर दिल्ली पहुंचा, तो हर आंख नम हो गई. तिरंगे में लिपटे पति के ताबूत को देख पत्नी हिमांशी फूट-फूटकर रो पड़ीं. लेकिन हिमांशी ने खुद को संभालते हुए ऐसे शब्द कहे, जिसके लिए भारतीय सेना की वीर नारियां जानी जाती हैं.

VIDEO | Mortal remains of Indian Navy officer Lt. Vinay Narwal who was killed in Pahalgam terror attack was brought to Delhi. His wife Himanshi Narwal was in tears while paying last respect.#vinaynarwal #PahalgamTerroristAttack



