अमेरिका ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का किया समर्थन, दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने की बात

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को अपने अमेरिकी समकक्ष पीट हेगसेथ से बात की. दोनों रक्षा मंत्रियों की यह बातचीत पहलगाम आतंकी हमले के बाद पैदा हुए हालात में हुई.इस बातचीत के दौरान अमेरिकी रक्षा मंत्री ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया.इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बुधवार को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से बात की थी. इस दौरान अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ सहयोग करने के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता दोहराई थी.

रक्षा मंत्री कार्यालय की ओर से एक्स पर किए गए पोस्ट में इस बातचीत की जानकारी दी गई है. इसके मुताबिक अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात की. इस दौरान उन्होंने पहलगाम, जम्मू और कश्मीर में हुए नृशंस आतंकवादी हमले में निर्दोष नागरिकों की हत्या पर दुख जताया.इस दौरान हेगसेथ ने भारत के साथ एकजुटता दिखाते हुए कहा कि वह भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है. उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में अमेरिकी सरकार का मजबूत समर्थन को फिर दोहराया. रक्षा मंत्री ने अपने अमेरिकी समकक्ष को बताया कि पाकिस्तान का आतंकवादी संगठनों को समर्थन, प्रशिक्षण और वित्त पोषण करने का इतिहास रहा है. उन्होंने कहा कि अंततराष्ट्रीय समुदाय के लिए आतंकवाद के ऐसे जघन्य कृत्यों की साफ-साफ निंदा करना और उन्हें उजागर करना महत्वपूर्ण है.

The U.S. Secretary of Defence @PeteHegseth spoke to Raksha Mantri Shri @rajnathsingh earlier today and expressed his deepest sympathies for the tragic loss of innocent civilians in the dastardly terror attack in Pahalgam, Jammu & Kashmir.



