पहलगाम का बदला पूरा, 'ऑपरेशन सिंदूर' ही क्यों दिया गया नाम, पढ़िए

पहलगाम हमले का जवाब भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' (Operation Sindoor) से दे दिया है. इस हमले में कई सुहागनों की मांग सूनी हो गई... अब उन्‍हें न्‍याय मिला है. सुहागनों की मांग सूनी करने का जवाब भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' से देकर आतंकियों को कड़ा संदेश दिया है, जिन्‍होंने धर्म पूछकर हिंदुओं को गोली मारी थी. भारतीय सेना ने पाकिस्‍तान, PoK में घुसकर आतंकियों के 9 ठिकानों को बर्बाद कर दिया. भारत की एयरस्ट्राइक में 62 लश्कर आतंकी और हैंडलर मारे गए हैं, ये संख्‍या बढ़ भी सकती है.

पहलगाम हमले का मकसद कश्‍मीर घाटी में दहशत फैलाना था. आतंकियों ने महिलाओं के सामने उनके पतियों के सिर में गोली मोरी थी. ये बहुत गहरे जख्‍म हैं, जिन्‍हें वो महिलाएं कभी नहीं भुला पाएंगी, जिन्‍होंने अपना सुहाग इस हमले में खो दिया. ऐसे में जब भारत ने इन आतंकियों को जवाब दिया, तो ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा. 'ऑपरेशन सिंदूर' से बेहतर नाम इस हमले शायद हो ही नहीं सकता था. ये ऑपरेशन उस सिंदूर का बदला है, जो बैसरन घाटी में सुहागनों के माथे से पोंछ दिया गया और उनकी मांग सूनी कर दी गई थी.

पहलगाम की बैसरन घाटी में आतंकियों ने धर्म पूछकर गोली मारी थी. साथ ही सिर्फ पुरुषों को टारगेट किया गया था. आतंकियों का मकसद महिलाओं के सामने उनके सिंदूर को पोंछना था. भारतीय संस्‍कृति में सिंदूर महिलाएं अपने सुहाग यानी पति की लंबी उम्र के प्रतीक के रूप में लगाती हैं. बैसरन घाटी में आतंकी जब पुरुषों को गोली मार रहे थे, तो उनके परिवारवालों को ये कह रहे थे- जाओ, अपनी सरकार को बता देना... इससे साफ था कि आतंकियों को अपने आकाओं से साफ-साथ निर्देश मिले थे कि सिर्फ सिंदूर मिटाना है यानि हिंदुओं को टारगेट करना है. भारतीय सेना ने भी अब चुन-चुनकर आतंकियों के ठिकानों को नष्‍ट किया है. भारत ने भी आतंकियों को कड़ा संदेश दिया है कि आतंकी कहीं भी छिप जाएं, उन्‍हें बख्‍शा नहीं जाएगा.

#WATCH | Karnal | " My whole family is with Modi Sahab, who has taken revenge today. I want to tell the Armed Forces personnel to keep moving forward. Today, a tribute has been paid to all those who lost their lives," says Asha Narwal, mother of Indian Navy Lieutenant Vinay… pic.twitter.com/rkEoQbJLVC