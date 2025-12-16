मनरेगा से गांधी नाम हटाने का विपक्ष का जबरदस्त विरोध, पुरानी संसद के पोर्च पर चढ़कर प्रदर्शन

केंद्र सरकार के मनरेगा का नाम बदलकर 'जी राम जी' करने पर विपक्ष सरकार के खिलाफ लामबंद हो गया है. सदन के भीतर जहां सभी विपक्षी सांसद नाम बदलने के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और वेल में आकर विरोध करने लगे. वहीं, संसद के बाहर आज कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने पुरानी संसद के पोर्च पर चढ़कर प्रदर्शन किया. सभी सांसद महात्मा गांधी अमर रहे के नारे लगा रहे थे.

6 सांसदों ने किया विरोध

गौतलब है कि केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) ('VB-G RAM G') लाने वाला बिल लोकसभा में पेश किया है. विपक्ष इसका नाम बदलने को लेकर लाल है. विपक्षी सांसद संजना जाटव, कुमारी शैलजा, मोहम्मद जावेद, प्रणीति शिंदे, मनोज राम और ज्योत्स्ना महंत ने पुरानी संसद भवन (अब संविधान सदन) के पोर्च पर चढ़कर प्रदर्शन किया. सांसदों के प्रदर्शन का ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है.

सांसदों ने क्या कहा?

पुराने संसद भवन के गेट नंबर 1 की छत पर प्रदर्शन करने करने वाली सांसदों में से एक ज्योत्स्ना महंत ने एनडीटीवी से कहा कि जिस तरह से पहले नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की वैसे ही सदन में एक बार फिर से बापू की हत्या हुई है. ऐसे में हम कुछ अलग तरह का विरोध करना चाहते थे ताकि लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके. यह गरीबों की और मजदूरों की बात थी जिस वजह से हमने ऐसा विरोध का कदम उठाया. पिछले कई मुद्दों पर सरकार का खुलकर साथ देने वाले सांसद शशि थरूर ने भी सरकार के इस कदम की आलोचना की है.