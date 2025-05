कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह... ऑपरेशन सिंदूर की आवाज बन गईं भारत की 2 बेटियां

नई दिल्ली. पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत ने पाकिस्तान और पीओके में मंगलवार-बुधवार की रात कई आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक की है. पाकिस्तान में आतंकवादियों के ठिकानों पर भारत की स्ट्राइक को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है. ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश मंत्रालय, भारतीय सेना और वायु सेना की संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग की. प्रेस ब्रीफिंग में दो महिला अधिकारी- विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ने विदेश सचिव मिसरी के साथ ऑपरेशन सिंदूर की सरकार की ओर से शुरुआती जानकारी दी. कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने रात को एक बजे से डेढ़ बजे तक पाकिस्तान में निशाना बनाए गए ठिकानों के नाम और विवरण साझा किए.

सिग्नल कोर की अधिकारी सोफिया कुरैशी ने हिंदी में बात की, जबकि विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने अंग्रेजी में विवरण साझा किया. आईए जानते हैं कि कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह कौन हैं.

गुजरात के वड़ोदरा की रहने वाली सोफिया कुरैशी भारतीय थलसेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर तैनात हैं. वह सिग्नल कोर में हैं. 17 साल की उम्र में सोफिया कुरैशी सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत 1999 में शामिल हुईं थीं. उस समय कारगिल युद्ध चल रहा था.

सोफिया ने 2016 में बहुराष्ट्रीय क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास में सेना के प्रशिक्षण दल का नेतृत्व भी किया था. उनके परिवार की पृष्ठभूमि सेना में सेवा देने की रही है. सोफिया कुरैशी साल 2017 में आयोजित एक सामूहिक परिचर्चा में सेना में अपने सफर के बारे में बताया कि कैसे वह सेना में जाने के लिए प्रेरित हुईं.

कर्नल कुरैशी ने कहा था कि एक फौजी के बच्चे के रूप में, मैं सेना के माहौल से वाकिफ थी. मेरी मां चाहती थी कि हम दोनों बहनें सेना में शामिल हों. मैंने इसके लिए आवेदन किया और मैं इसमें शामिल हो गई. मेरे दादा भी सेना में थे. सोफिया के पति सेना की मेकेनाइज्ड इन्फेंट्री में कार्यरत हैं.

सोफिया की मां हलीमा कुरैशी ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि हमने अपनी बहनों और माताओं के सिंदूर का बदला ले लिया है. सोफिया अपने पिता और दादा के पदचिन्हों पर चलना चाहती थीं, जो सेना में थे. वह बचपन में कहती थीं कि जब वह बड़ी होंगी तो सेना में शामिल होंगी

