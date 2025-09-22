विज्ञापन
विशेष लिंक

डल झील में मिली ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाक से दागी गई मिसाइल, खतरा टाला गया

पाकिस्तान जिस कश्मीर के लोगों के लिए दिन-रात प्रेम दिखाता रहता है, उन्हीं कश्मीर के लोगों को मारने के लिए उसने मिसाइल तक चला दिया था. अब एक जिंदा मिसाइल बरामद की गई है, जिसे निष्क्रिय किया जा रहा है.

Read Time: 3 mins
Share
डल झील में मिली ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाक से दागी गई मिसाइल, खतरा टाला गया
डल झील में मिली पाकिस्तान की जिंदा मिसाइल की तस्वीर.
  • डल झील में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक जिंदा मिसाइल मिली, जिसे निष्क्रिय किया जा रहा है.
  • पाकिस्तान ने कश्मीर में यह मिसाइल दागी थी, जो डल झील में नियमित सफाई के दौरान पाई गई.
  • अगर मिसाइल फट जाती तो डल झील में भारी हादसा हो सकता था, जहां सैलानी और स्थानीय लोग होते हैं.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

कश्मीर के डल झील में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक जिंदा मिसाइल मिली. मिसाइल के पुर्जे को हटाकर निष्क्रिय किया जा रहा है. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एनडीटीवी से पुष्टि की है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरा की एक जिंदा मिसाइल के कंपोनेंट को निष्क्रिय करके दूसरी जगह ले जाया जाएगा. पाकिस्तान ने कश्मीर में ये मिसाइल दागी थी. यह कल डल झील में नियमित सफाई के दौरान मिली थी. इसमें अप्रयुक्त युद्ध सामग्री का विस्फोट शामिल था. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने मिसाइल का एक कंपोनेंट वायु सेना को सौंपा है.

मिसाइल फटती तो क्या होता

अगर ये मिसाइल फट गई होती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था. डल झील में हमेशा सैलानी काफी संख्या में रहते हैं. साथ ही कश्मीरी लोग भी उनको सर्विस देने के लिए हर समय मौजूद रहते हैं. कश्मीर पर मिसाइल अटैक कर पाकिस्तान ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है. दुनिया भर में कश्मीर प्रेम के गीत गाने वाला पाकिस्तान उसी कश्मीर के लोगों को मिसाइल अटैक कर मार डालना चाहता था. ये जिंदा मिसाइल इस बात का सबूत है.  

पाकिस्तान का घिनौना चेहरा सामने आया

पाकिस्तान ने पहले पहलगाम में आतंकवादी भेजकर कत्लेआम कराया. मकसद सिर्फ और सिर्फ कश्मीरियों का खून बहाना और कश्मीर आने वाले सैलानियों में डर पैदा करना था. इसके चलते सैलानियों के भरोसे अपना कारोबार और काम-धंधा चलाने वाले कश्मीरियों की भी कमर तोड़ना था. मगर भारत सरकार ने जब आॉपरेशन सिंदूर के तहत उन आतंकवादियों के अड्डे नेस्तनाबूद किए तो पाकिस्तान का फिर घिनौना चेहरा सामने आया. 

क्यों घुटनों पर आया था पाकिस्तान

उसने आतंकवाद पर की गई कार्रवाई पर जवाबी कार्रवाई कर कश्मीर सहित भारत के सभी बड़े शहरों पर मिसाइल अटैक किए. हालांकि, भारत के एस 400, आकाश, बराक आदि डिफेंस सिस्टम ने उसके सभी मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया. इसके बाद भारत के राफेल, तेजस और सुखोई 30 ने पाकिस्तान के सैन्य हवाई अड्डों और कई रणनीतिक स्थलों को तबाह कर दिया.

फिर पाकिस्तान घुटनों पर आ गया और सीजफायर के लिए भारत की सेना को फोन कॉल कर गिड़गिड़ाने लगा. भारतीय सेना ने हमले रोक दिए तो पाकिस्तान पहले तो शांति की बात करने लगा. मगर फिर खुद को विजेता घोषित करने के लिए राफेल मार गिराने और तरह-तरह के दावे करने लगा. यही नहीं उसने अपने हारे हुए सेना प्रमुख असीम मुनीर को फील्ड मार्शल तक बना दिया. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Operation Sindoor, Operation Sindoor New Update, Operation Sindoor Missile Found, Operation Sindoor Latest Update, Operation Sindoor Today News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com