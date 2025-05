FAKE से बचो, पाकिस्तान को हराओ, इस भगोड़े सैनिक के दावों से रहें सावधान

भारत-पाकिस्तान ने कई दिन तक चले तनाव के बाद बीते शनिवार को संघर्ष विराम की घोषणा की थी. इसके बाद से सीमा पर शांति देखी जा रही है.लेकिन सोशल मीडिया पर अफवाहें और फेक न्यूज फैलाने का काम अभी भी रुका नहीं है. सोशल मीडिया साइट्स नकली दावों और खबरों से भरी हुई हैं. इसमें पाकिस्तान की तरफ से चलने वाला प्रोपगेंडा वार प्रमुख है. पाकिस्तान से संचालित होने वाले हैंडल बहुत से फर्जी खबरें चला रहे हैं. इसके लिए वो भारतीय नामों से मिलते-जुलते नामों का भी सहारा ले रहे हैं. फर्जी खबरों गढ़ने में आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस (एआई) का भी सहारा लिया जा रहा है. इसलिए आम लोगों के लिए सच और झूठ या असली-नकली में अंतर कर पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है. हम यहां कुछ ऐसे ही फेक खबरों और दावों की तहकीकात करेंगे.

A video of an Indian Army soldier, accusing the central government of the Pahalgam terrorist attack, is going viral on social media.#PIBFactCheck



✅The soldier seen in the video is a deserter and has not been present at his duty since March 2025, nor has he been in contact… pic.twitter.com/6xF3HNPUYJ