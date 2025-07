ऑपरेशन सिंदूर, अहमदाबाद प्लेन क्रैश, SIR... इंडिया गठबंधन ने इन मुद्दों पर सरकार को घेरने की बनाई रणनीति

Parliament Monsoon Session: 21 जुलाई से शुरू हो रहा संसद का मानसून सत्र हंगामेदार रहेगा. इस बात के संकेत शनिवार इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद हुई प्रेस कॉफ्रेंस से मिली. शनिवार शाम इंडिया गठबंधन के अलग-अलग दलों के नेता ऑनलाइन बैठक में शामिल हुए. इस बैठक में यह मानसून सत्र को लेकर चर्चा हुई. साथ ही यह तय किया गया कि विपक्षी दल किन मुद्दों पर सरकार को घेरेगी. बैठक के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने प्रेस कॉफ्रेंस कर बताया कि बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई. उन्होंने यह भी कहा कि मानसून सत्र में सरकार की ज्यादतियों को कैसे उजागर करें, इसपर रणनीति बनी.

बैठक के बाद प्रेस कॉफ्रेंस में प्रमोद तिवारी ने कहा, इंडिया गठबंधन में शामिल 24 दलों की बैठक हुई. मानसून सत्र में सरकार की ज्यादतियों को कैसे उजागर करें, इसपर रणनीति बनी. उन्होंने बताया कि बैठक में चर्चा के बाद तय हुआ कि इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा.

1. पहलगाम आतंकी हमला: आतंकियों को अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया.

2: ऑपरेशन सिंदूर, सीजफायर और ट्रम्प के दावे: ट्रम्प ने 24 बार बोला कि ट्रेड डील के बदले सीजफायर करवाया और पीएम चुप हैं.. इस पर चर्चा के दौरान पीएम को मौजूद रहना चाहिए और जवाब देना चाहिए.

3. एसआईआर: वोट बंदी.. मताधिकार पर खतरा

4. ⁠विदेश नीति: चीन, गाजा को लेकर

5. ⁠दलित, अल्पसंख्यकों, महिलाओं पर अत्याचार

6. ⁠परिसीमन

7. ⁠अहमदाबाद प्लेन हादसा

LIVE: Press briefing by Shri @pramodtiwari700 after the INDIA parties meeting | New Delhi. https://t.co/LS0GSkmnyp