ऑपरेशन सिंधु: विशेष विमान के जरिए ईरान से लौटे 290 भारतीय नागरिक

ईरान और इजरायल युद्ध के तेज होने की आशंका के मद्देनजर विदेशी नागरिक दोनों देशों को छोड़कर अपने-अपने देश लौट रहे हैं. ईरान और इजरायल से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंधु लॉन्‍च किया है. इस ऑपरेशन के तहत ईरान से शुक्रवार रात को एक विमान दिल्‍ली पहुंचा है. इस विमान में 290 भारतीय सवार थे. ईरान से भारत पहुंचे इन यात्रियों ने राहत की सांस ली है.

वहीं इससे पहले, विमान में सवार होते वक्‍त यात्रियों का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें यात्री एक-एक कर विमान में आ रहे हैं. युद्ध के दौरान भारतीयों का ईरान से निकलना उनके लिए बड़ी राहत है.

VIDEO | Visuals from the chattered flight carrying 290 Indians from Iran.



India has launched Operation Sindhu to bring back its nationals from Iran and Israel in view of the precarious security situation arising out of Iran-Israel hostilities.



