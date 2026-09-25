विज्ञापन
विशेष लिंक

दिल्ली में एक हफ्ते में 4 रुपये सस्ता हुआ प्याज, कई राज्यों में राहत; फिर भी महीनेभर में 29% महंगा हुआ कांदा

सरकार द्वारा बफर स्टॉक से आपूर्ति बढ़ाने के बाद दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु समेत कई राज्यों में प्याज की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है. हालांकि देश में प्याज अभी भी एक महीने पहले की तुलना में 29% महंगा बना हुआ है.

Read Time: 4 mins
trusted source trusted source
Share
दिल्ली में एक हफ्ते में 4 रुपये सस्ता हुआ प्याज, कई राज्यों में राहत; फिर भी महीनेभर में 29% महंगा हुआ कांदा
प्याज की कीमतों पर असर दिखाने लगा सरकारी दांव, दिल्ली समेत कई राज्यों में दाम घटे; फिर भी 1 महीने में 29% महंगा
  • सरकार की बफर स्टॉक रणनीति का असर, कई राज्यों में सस्ता हुआ प्याज
  • 100 से ज्यादा शहरों में बढ़ी सप्लाई, प्याज की कीमतों पर लगने लगी लगाम
  • कीमतें घटीं लेकिन राहत अधूरी, एक महीने में 29% महंगा हुआ प्याज
क्या त्योहारों में प्याज और महंगा हो सकता है?
नई दिल्ली:

त्योहारी सीजन से पहले देश में बढ़ती प्याज की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने बफर स्टॉक से सप्लाई बढ़ाने की रणनीति अपनाई है. पिछले कुछ सप्ताह के दौरान 100 से अधिक शहरों में प्याज की आपूर्ति बढ़ाई गई है, जिसके शुरुआती असर भी दिखाई देने लगे हैं. उपभोक्ता मामलों के विभाग के अनुसार कई राज्यों में खुदरा कीमतें स्थिर हुई हैं या उनमें मामूली गिरावट दर्ज की गई है. हालांकि राहत के बावजूद राष्ट्रीय स्तर पर प्याज अभी भी पिछले महीने की तुलना में करीब 29 प्रतिशत महंगा बना हुआ है.

100 से ज्यादा शहरों में बढ़ाई गई प्याज की आपूर्ति

प्याज की लगातार बढ़ती कीमतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने बफर स्टॉक से देश के 100 से अधिक शहरों में प्याज की आपूर्ति शुरू की है. उपभोक्ता मामलों के विभाग के अनुसार बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ने से कई हिस्सों में कीमतों पर दबाव कम होने लगा है. विभाग का कहना है कि पिछले एक सप्ताह के दौरान 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्याज की खुदरा कीमतें या तो स्थिर बनी रहीं या उनमें गिरावट देखी गई.

क्या संकेत दे रहे हैं प्याज के दाम

क्या संकेत दे रहे हैं प्याज के दाम

इन राज्यों में दिखी कीमतों में नरमी

खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और बिहार जैसे राज्यों में कीमतों में राहत के संकेत मिले हैं.

16 सितंबर से 23 सितंबर के बीच कीमतों में बदलाव

  • दिल्ली में प्याज की औसत खुदरा कीमत 57 रुपये प्रति किलो से घटकर 53 रुपये प्रति किलो हो गई.
  • उत्तर प्रदेश में कीमत 50.49 रुपये से घटकर 49.15 रुपये प्रति किलो रही.
  • मध्य प्रदेश में 47.08 रुपये से घटकर 45.92 रुपये प्रति किलो दर्ज की गई.
  • तमिलनाडु में कीमत 60.91 रुपये से घटकर 58.79 रुपये प्रति किलो हुई.
  • पंजाब में 57.43 रुपये से घटकर 56.60 रुपये प्रति किलो रही.
  • हिमाचल प्रदेश में कीमत 59.75 रुपये से घटकर 59.08 रुपये प्रति किलो दर्ज की गई

कुछ राज्यों में कीमतें स्थिर

बिहार, चंडीगढ़, हरियाणा और सिक्किम में प्याज की खुदरा कीमतों में कोई विशेष बदलाव नहीं देखा गया. हालांकि देश के कई अन्य शहरों में अभी भी प्याज की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिससे स्पष्ट है कि बाजार पूरी तरह स्थिर नहीं हुआ है.

राहत के बाद भी महंगाई की मार

राहत के बाद भी महंगाई की मार

एक महीने में 29 फीसदी से ज्यादा महंगा हुआ प्याज

सरकारी हस्तक्षेप के बावजूद राष्ट्रीय स्तर पर प्याज महंगा बना हुआ है. खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार:

  • 23 अगस्त को देश में प्याज की औसत खुदरा कीमत 42.05 रुपये प्रति किलो थी.
  • 23 सितंबर को यह बढ़कर 54.27 रुपये प्रति किलो पहुंच गई.

इस तरह एक महीने के भीतर प्याज की औसत खुदरा कीमत में 29.06 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है.

पूरे देश में प्याज के भाव

पूरे देश में प्याज के भाव

कोलकाता पहुंच रही है 'कांदा एक्सप्रेस'

पश्चिम बंगाल में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार ने विशेष कदम उठाया है. प्याज से लदी 'कांदा एक्सप्रेस' ट्रेन कोलकाता पहुंच रही है, जिससे बाजार में आपूर्ति बढ़ने की उम्मीद है. अधिकारियों का मानना है कि त्योहारों के मौसम से पहले यह कदम कीमतों को नियंत्रित करने में मदद करेगा.

25 से ज्यादा बाजारों में बिक्री

कोलकाता में अभी 25 से ज़्यादा जगहों पर खुदरा बिक्री हो रही है, जिनमें कोले मार्केट, मेचुआ मंडी, माणिकतला मार्केट, रामपुरिया मार्केट और श्याम बाज़ार मार्केट जैसे बड़े बाज़ार शामिल हैं. सरकार को उम्मीद है कि बढ़ी हुई आपूर्ति से स्थानीय बाजारों में कीमतों पर दबाव कम होगा.

त्योहारी सीजन से पहले सरकार की चुनौती

अगले कुछ सप्ताह प्याज बाजार के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे. यदि बफर स्टॉक से आपूर्ति लगातार बनी रहती है और नई फसल बाजार में समय पर पहुंचती है तो कीमतों में और नरमी आ सकती है. फिलहाल केंद्र सरकार की कोशिश है कि त्योहारों के दौरान आम उपभोक्ताओं को राहत मिले और प्याज की बढ़ती कीमतें घरेलू बजट पर अतिरिक्त बोझ न बनें.

यह भी पढ़ें :Onion Price: प्‍याज के दाम दिल्‍ली में 53, यूपी-बिहार में 49 रुपये, बाकी राज्‍यों में कितने कम हुए भाव, कांदा एक्‍सप्रेस कितना काम आया?

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Onion Price Today, Onion Price, Onion Buffer Stock, Kanda Express, Onion Rate
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com