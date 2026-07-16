कर्नाटक के रायचूर में अवारा कुत्तों आतंक, डेढ़ साल की मासूम को नोंच-नोंचकर मार डाला

- आवारा कुत्तों ने ली मासूम बच्ची की जान
- घर के बाहर 4-5 कुत्तों ने अचानक किया हमला
- बच्ची की मौत से परिवार में मचा कोहराम
कर्नाटक के रायचूर में अवारा कुत्तों ने डेढ़ साल की की मासूम बच्ची को नोंच-नोंचकर मौत के घाट उतार दिया. मासूम बच्ची अपने घर के बाहर ही निकली थी, तभी आवारा कुत्तों के एक झुंड ने उसे घेरकर हमला कर दिया. कुत्तों ने मासूम को नोंचकर मार डाला. लोगों ने बच्ची को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
घटना सिंदनूर तालुक के हंचिनल कैंप की है. यहां रहने वाले रजाकसाब की बेटी अपने घर से बाहर निकली. अधिकारियों के अनुसार, चार से पांच आवारा कुत्तों ने अचानक बच्ची पर हमला कर दिया और उसे कई बार काटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. बच्ची को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई.
परिवार में मचा कोहराम
घटना से बच्ची के परिजनों में कोहराम मच गया. परिवारवालों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
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