विज्ञापन
विशेष लिंक

मेट्रो स्‍टेशन के गेट पर हो रही थी 3.5 करोड़ के पुराने नोटों की अदला-बदली, पुलिस ने 4 को दबोचा

दिल्‍ली पुलिस ने बताया कि चारों आरोपी पुराने नोटों को बहुत कम कीमत पर बेचते और खरीदते थे. वे लोगों को धोखा देकर कहते थे कि ये नोट RBI में बदलवाए जा सकते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल गलत है.

Read Time: 2 mins
Share
मेट्रो स्‍टेशन के गेट पर हो रही थी 3.5 करोड़ के पुराने नोटों की अदला-बदली, पुलिस ने 4 को दबोचा
  • दिल्ली पुलिस ने शालीमार बाग मेट्रो स्टेशन के पास 3.5 करोड़ रुपये से अधिक पुराने नोट बरामद किए हैं
  • 4 आरोपी हर्ष, टेक चंद्र ठाकुर, लक्ष्य और विपिन कुमार को नोटों की अवैध अदला-बदली के आरोप में गिरफ्तार किया गया
  • आरोपियों ने लोगों को बताया कि बंद नोट आरबीआई में बदले जा सकते हैं, जबकि यह जानकारी गलत थी
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्‍ली:

दिल्ली में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पुराने 500 और 1000 के नोटों का बड़ा जखीरा बरामद किया है. कुल 3.5 करोड़ रुपये से ज़्यादा के बंद हो चुके नोट पकड़े गए हैं. इस मामले में चार लोगों हर्ष, टेक चंद्र ठाकुर, लक्ष्‍य और विपिन कुमार को मौके से गिरफ्तार किया गया है. ये लोग पुराने नोट बदलने का झांसा देकर लोगों को ठगते थे. इन्‍होंने माना कि वह जानते थे कि वह अवैध तरीके से नोट की अदला-बदली कर रहे थे.

मेट्रो स्‍टेशन के गेट पर हो रही थी नोटों की अदला-बदली

पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग शालीमार बाग मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 4 के पास बड़ी मात्रा में बंद हो चुके नोटों की अदला-बदली करने वाले हैं. पुलिस टीम ने तुरंत रेड की और चारों को वहीं दबोच लिया. छापेमारी के दौरान पुलिस को आरोपियों के पास से पुराने 500 और 1000 के नोटों की बड़ी खेप मिली, जिनकी फेस वैल्यू 3.5 करोड़ रुपये से अधिक है. इसके अलावा, दो गाड़ियां भी बरामद की गई हैं, जिनका इस्तेमाल ये लोग नोटों की ढुलाई में करते थे.

पुलिस के अनुसार, चारों आरोपी इन नोटों को बहुत कम कीमत पर बेचते और खरीदते थे. वे लोगों को धोखा देकर कहते थे कि ये नोट RBI में बदलवाए जा सकते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल गलत है. यह साफ़ तौर पर धोखाधड़ी, साज़िश और निर्दिष्ट बैंक नोट अधिनियम (Specified Bank Notes Act) का उल्लंघन है.


गिरफ्तार आरोपी

  • हर्ष- उम्र 22 साल, निवासी सेक्टर 25 रोहिणी
  • टेक चंद ठाकुर- उम्र 39 साल, सेक्टर 25 रोहिणी
  • लक्ष्य- उम्र 28 साल, निवासी बृजपुरी
  • विपिन कुमार- उम्र 38 साल, फीरोजशाह रोड, मूल निवासी हिमाचल प्रदेश

गिरफ्तार चारों आरोपियों ने माना कि उन्हें पता था कि इतने बड़े पैमाने पर बंद नोट रखना पूरी तरह से अवैध है और उनके पास इसे रखने का कोई वैध कारण नहीं था. जल्दी पैसा कमाने की लालच में ये इस धंधे में शामिल थे. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Get App for Better Experience
Install Now