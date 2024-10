"ओडिशा अब सुरक्षित है": 'चक्रवात दाना' की स्थिति पर बोले CM मोहन माझी

जैसे ही चक्रवात 'दाना' ने ओडिशा में दस्तक दी, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने स्थिति की समीक्षा की और कहा कि राज्य "सुरक्षित" है और उनकी 'टीम वर्क' के कारण कोई हताहत नहीं हुआ है.

एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, सीएम माझी ने अब तक आठ लाख लोगों को निकाला है और बिजली के तारों की बहाली का काम चल रहा है. उन्होंने यह भी बताया कि लगातार बारिश के कारण अधिकारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

"ओडिशा अब सुरक्षित है. चक्रवात के आने के बाद, मैंने स्थिति की समीक्षा की और टीम वर्क के कारण, हमने कोई हताहत नहीं किया. हमने आठ लाख लोगों को निकाला था. कई राहत केंद्र अभी भी खुले हैं. बिजली के तारों की मरम्मत का काम चल रहा है." उन्होंने कहा, ''लगातार बारिश के कारण हमें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. 1.75 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई है, लेकिन बुधबलंगा नदी खतरे के निशान से नीचे बह रही है.''

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपने एक एक्‍स पोस्‍ट में कहा कि चक्रवाती तूफान 'दाना' पिछले 6 घंटों के दौरान 07 किमी प्रति घंटे की गति के साथ उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है. आईएमडी ने कहा कि यह कमजोर हो गया है और हवा की गति 55-65 किमी प्रति घंटे से 75 किमी प्रति घंटे तक है. इसके उत्तरी ओडिशा में पश्चिम की ओर बढ़ने और अगले 12 घंटों के दौरान और कमजोर होने की संभावना है.

