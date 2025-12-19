दादी ने पिता के बजाय बुआ के नाम कर दी प्रॉपर्टी, गुस्साए पोते ने 70 वर्षीय बुजुर्ग को गाड़ी से कुचला

Odisha News Today in Hindi: कहते हैं कि खून के रिश्ते सबसे मजबूत होते हैं, लेकिन ओडिशा के जाजपुर (Jajpur) जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया है. यहां एक 23 वर्षीय युवक ने अपनी ही 70 वर्षीय सगी दादी को गाड़ी से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया. यह खौफनाक वारदात गुरुवार को जाजपुर के पानीकोइली पुलिस स्टेशन (Panikoili Police Station) अंतर्गत खंदरापुर-सिंगाड़ा गांव में हुई.

क्या है विवाद की जड़?

मृतका की पहचान कुली साहू (70) के रूप में हुई है. ग्रामीणों के अनुसार, कुली साहू का अपने बेटे के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा था. आरोप है कि बेटा अपनी बुजुर्ग मां की देखभाल नहीं करता था, जिसके कारण वह मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेलने को मजबूर थीं. तंग आकर कुली साहू अपनी शादीशुदा बेटी के घर रहने चली गई थीं.

बेटी के नाम कर दी जमीन

विवाद तब और गहरा गया जब बुजुर्ग महिला ने अपनी प्रताड़ना की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई और अपनी जमीन का एक हिस्सा अपनी बेटी के नाम कर दिया. इसी फैसले ने उनके पोते और बेटे को नाराज कर दिया.

गांव लौटते समय गाड़ी से कुचला

गुरुवार को जब कुली साहू अपनी बेटी के साथ अपने पैतृक गांव लौट रही थीं, तभी उनके 23 वर्षीय पोते ने अपनी गाड़ी से उन पर जोरदार टक्कर मार दी. गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि बुजुर्ग महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

बाल-बाल बची बुआ की जान

गनीमत रही हमले के दौरान मृतका की बेटी बाल-बाल बच गई, जो इस पूरी घटना की चश्मदीद गवाह है. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पोता अपनी गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया.

आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

घटना के बाद पानीकोइली पुलिस ने मृतका की बेटी की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है. वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी की पहचान कर ली गई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.

