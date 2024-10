NDTV वर्ल्ड समिट में पीएम मोदी के साथ सेल्फी लेकर नुसीर यासिन ने सोशल मीडिया पर लिखी ये बात

NDTV वर्ल्ड समिट में पीएम मोदी से मुलाकात का इजरायली फिलिस्तीनी व्लॉगर नुसीर यासिन ने सेल्फी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है.एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, "नैस डेली की शुरुआत हर दिन 1 मिनट के वीडियो के रूप में हुई. अब यह एक वैश्विक आंदोलन है, जिस पर दुनिया के सबसे बड़े नेता नजर रखते हैं.धन्यवाद प्रधानमंत्री मोदी.धन्यवाद भारत!"

Nas Daily started as a 1 minute video every day. Now it's a global movement watched by the world's biggest leaders. 💪



Thank you Prime Minister Modi. 🙏🏼

Thank you India! 🇮🇳 pic.twitter.com/E1w9yxPs3z