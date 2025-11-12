विज्ञापन
'4 साल से बहन से कोई ताल्लुक नहीं, यकीन नहीं होता...', शाहीन के बड़े भाई शोएब का बयान

शाहीन के भाई शोएब ने मीडिया से बातचीत में कहा, 'मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि उन्होंने ऐसा किया होगा. पारिवारिक वजहों से हमारा करीब चार साल से शाहीन से ताल्लुक नहीं है. डॉ. परवेज से भी तीन साल से बातचीत बंद है.'

'4 साल से बहन से कोई ताल्लुक नहीं, यकीन नहीं होता...', शाहीन के बड़े भाई शोएब का बयान
शाहीन के भाई शोएब ने मीडिया से बात की.
नई दिल्ली:

दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट के बाद अब एजेंसियों के रडार पर डॉ. शाहीन भी है. फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में गिरफ्तार हुई डॉक्टर शाहीन को लेकर अब नए-नए खुलासे हो रहे हैं. ऐसे में डॉ. शाहीन के बड़े भाई शोएब ने अपनी बहन के कथित कृत्य पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि उनकी बहन ने ऐसा कुछ किया होगा. शोएब ने स्पष्ट किया कि पारिवारिक कलह के कारण पिछले करीब चार साल से उनका शाहीन से कोई संपर्क नहीं है.

शोएब ने मीडिया से बातचीत में कहा, 'मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि उन्होंने ऐसा किया होगा. पारिवारिक वजहों से हमारा करीब चार साल से शाहीन से ताल्लुक नहीं है. डॉ. परवेज से भी तीन साल से बातचीत बंद है.' उन्होंने आगे बताया कि शाहीन और उनके भाई-बहन 'इस लाइन के नहीं हैं. बचपन में शाहीन पढ़ने-लिखने में बहुत होशियार थीं. 

शोएब ने कहा, 'मेरे भाई-बहन इस लाइन के हैं ही नहीं. बचपन में पढ़ने-लिखने में बहुत सही थी. 4 साल से मेरे ताल्लुक नहीं थे शाहीन से. जैसे-जैसे मीडिया में आ रहा है, उसी से जानकारी मिल रही है. शोएब ने इस संभावना को सिरे से खारिज कर दिया कि शाहीन किसी संगठन से जुड़ी हो सकती हैं. उन्होंने कहा, 'मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी बहन ऐसा कर सकती है. वो किसी संगठन से जुड़ी होगी, इस संभावना को भी मैं नकारता हूं. 

'2012 में तलाक हो गया था'

डॉक्टर शाहीन के पति डॉ हयात ने बताया कि मेरी शादी के बाद डॉ शाहीन से 2012 में तलाक हो गया था. उसके बाद मुझे नहीं पता था कि वो है कहां और ना मैं कभी उसके संपर्क में रहा. हमारे दो बच्चे हैं और दोनों मेरे साथ रहते हैं.

फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल मामले में पुलिस डॉ. शाहीन को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है. दिल्ली ब्लास्ट से भी उसके तार जुड़ रहे हैं. शाहीन से जुड़े नए-नए खुलासे हो रहे हैं. उसके पिता के बयान के बाद अब अल फलाह यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने शाहीन को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं. वह कैसी थी. लोगों के साथ उसका व्यवहार कैसा था. क्या उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगती थीं, प्रोफेसर ने NDTV को हर एक बात बताई है.

यूनिवर्सिटी के प्रोफसर ने खोली शाहीन की पोल

अल फलाह यूनिवर्सिटी के प्रोफसर ने शाहीन की पोल खोलकर रख दी है. उन्होंने बताया कि डॉ. शाहीन अनुशासन में बिल्कुल भी नहीं रहती थी. वह किसी को भी बताए बिना ही चली जाती थी. जाने से पहले वह किसी को इंफॉर्म करना भी जरूरी नहीं समझती थी. प्रोफेसर का कहना है कि डॉ. शाहीन से मिलने कॉलेज में कई लोग आते थे. उसका व्यवहार भी कुछ अजीब सा ही लगता था. इस बारे में मैंनेजमेंट से शिकायक तक की गई थी.

