ACP ऑफिस में कांस्टेबल की मौत; हैदराबाद के पुलिस स्टेशन में मिला शव, 3 सप्ताह में दूसरी घटना, जांच जारी

हैदराबाद के पुलिस स्टेशन से सामने आई एक घटना ने पुलिस महकमे को झकझोर दिया है. मलकाजगिरि पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत एलबी नगर पुलिस स्टेशन स्थित एसीपी कार्यालय में तैनात एक युवा कांस्टेबल की कथित आत्महत्या से विभाग में हड़कंप मच गया. 2024 बैच के कांस्टेबल जे. साई कुमार का शव बुधवार सुबह कार्यालय परिसर के एक कमरे में फांसी के फंदे से लटका मिला. इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और मौत के कारणों का पता लगाने की कोशिश में जुटी है.

रात की ड्यूटी पर था कांस्टेबल

पुलिस के अनुसार कांस्टेबल जे. साई कुमार एलबी नगर पुलिस स्टेशन के एसीपी कार्यालय में ई-सीओपीएस ड्यूटी से जुड़े हुए थे. मंगलवार रात उनकी ड्यूटी थी. प्राथमिक जानकारी के मुताबिक घटना तड़के करीब 2:30 बजे हुई. बुधवार सुबह साई कुमार कार्यालय परिसर के शौचालय में छत के पंखे से लटके हुए पाए गए. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारियों ने उन्हें तत्काल एक निजी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.

दोस्तों के साथ रह रहे थे साई कुमार

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि साई कुमार हैदराबाद के कर्मनघाट इलाके में अपने दोस्तों के साथ एक कमरे में रह रहे थे. जांच अधिकारी यह पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि घटना से पहले उनकी गतिविधियां क्या थीं और किन परिस्थितियों में यह घटना हुई. फिलहाल पुलिस उनके मोबाइल फोन, संपर्कों और अन्य पहलुओं की जांच कर रही है.

परिवार ने जताई नाराजगी

घटना की जानकारी मिलने के बाद साई कुमार के परिजन एलबी नगर पुलिस स्टेशन पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया. परिजनों का आरोप है कि शव को अस्पताल भेजे जाने से पहले उन्हें सूचना नहीं दी गई. उन्होंने यह भी मांग की कि साई कुमार का मोबाइल फोन परिवार को सौंपा जाए ताकि घटना से जुड़े तथ्यों की जानकारी मिल सके. पुलिस अधिकारियों ने परिजनों को जांच का भरोसा दिया है.

पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया शव

पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए उस्मानिया जनरल अस्पताल भेज दिया है. अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत की परिस्थितियों को लेकर स्पष्ट जानकारी सामने आ सकेगी. मामले में केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है.

तीन सप्ताह में दूसरी घटना

हैदराबाद में पिछले तीन सप्ताह के भीतर पुलिस विभाग से जुड़ी यह दूसरी ऐसी घटना है. 23 जुलाई को लाकड़ीकापुल स्थित तेलंगाना पुलिस मुख्यालय में एक कांस्टेबल स्वामी ने कथित तौर पर अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली थी. उस मामले में पारिवारिक कारणों को संभावित वजह माना गया था.

पुलिस ने कहा- हर पहलू की जांच जारी

पुलिस का कहना है कि साई कुमार की मौत के पीछे की वास्तविक परिस्थितियों का पता जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा. अधिकारियों ने कहा कि मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है और सभी जरूरी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं.

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