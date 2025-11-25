लालू परिवार को खाली करना होगा 10 सर्कुलर वाला राबड़ी आवास, सरकार ने भेजा नोटिस

Rabri Awas Patna: बिहार की राजधानी पटना में 10 सर्कुलर रोड पर स्थित राबड़ी आवास सालों से लालू परिवार का ठिकाना हुआ करता था. लेकिन अब लालू परिवार को यह सरकारी आवास खाली करना होगा. बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने लालू परिवार को राबड़ी आवास खाली करने का नोटिस भेजा है. दरअसल भवन निर्माण विभाग ने बिहार के मंत्रियों और बिहार विधान परिषद के नेता को उनका आवास आवंटित किया है. इसी आवंटन में राबड़ी आवास को अब नया आवास दिया गया है. ऐसे में लालू परिवार को अब 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास को खाली करना होगा.

हार्डिंग रोड पर हाउस नंबर- 39 होगा राबड़ी देवी का नया ठिकाना

दरअसल बिहार में नई सरकार गठित होने के बाद भवन निर्माण विभाग ने राज्य के मंत्रियों के साथ-साथ बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के लिए आवास का आवंटन किया है. इसी के तहत राबड़ी देवी को केन्द्रीय पुल आवास संख्या-39, हार्डिंग रोड दिया गया है. अब तक 10 सर्कुलर वाले जिस घर में राबड़ी देवी और उनका परिवार रहा करता था, उसे अब लालू परिवार को खाली करना होगा.

लंबे समय से 10 सर्कुलर रोड था लालू परिवार का ठिकाना

भवन निर्माण विभाग के संयुक्त सचिव-सह-भू-सम्पदा पदाधिकारी शिव रंजन ने यह लेटर निकाला है. राबड़ी आवास 2006 से लालू परिवार का ठिकाना हुआ करता था. जो अब बदल जाएगा. भवन निर्माण विभाग में यह आदेश जारी किया है और राबड़ी देवी और तेजश्वी यादव का आवास बदल दिया है.

बिहार के मंत्रियों को भी आंवटित हुए आवास

