विज्ञापन
विशेष लिंक

नितिन नवीन की 'टीम भाजपा' का ऐलान कभी भी, अमित शाह के घर साढ़े तीन घंटे चला मंथन

बैठक में इस बात पर मंथन हुआ कि किस नेता को संगठन में क्या जिम्मेदारी दी जाए. सूत्रों का कहना है कि ऐसे भी कुछ लोगों को संगठन में जिम्मेदारी मिल सकती है, जो अब तक सरकार का हिस्सा हैं. 

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
नितिन नवीन की 'टीम भाजपा' का ऐलान कभी भी, अमित शाह के घर साढ़े तीन घंटे चला मंथन
  • भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम का गठन जल्द ही हो सकता है, जिसके लिए साढ़े तीन घंटे की बैठक हुई
  • अमित शाह के आवास पर हुई बैठक में संगठन में नेताओं को जिम्मेदारी देने पर विस्तार से चर्चा हुई थी
  • मंत्रिमंडल में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, कुछ नेता सरकार से हटकर संगठन में शामिल हो सकते हैं
क्या सरकार के मंत्रियों को संगठन में जिम्मेदारी दी जाएगी?
नई दिल्ली:

भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम का जल्दी ही ऐलान हो सकता है. केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल की अटकलों के बीच भाजपा संगठन में भी बदलाव की तैयारी है. इस बीच गुरुवार को नितिन नवीन की टीम को लेकर साढ़े तीन घंटे तक मंथन चला. यह बैठक होम मिनिस्टर अमित शाह के घर पर हुई. इसमें नितिन नवीन के अलावा भाजपा के संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद थे. बैठक में इस बात पर मंथन हुआ कि किस नेता को संगठन में क्या जिम्मेदारी दी जाए. सूत्रों का कहना है कि ऐसे भी कुछ लोगों को संगठन में जिम्मेदारी मिल सकती है, जो अब तक सरकार का हिस्सा हैं. 

साफ है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल होना तय है और कुछ लोग सरकार से निकलकर संगठन में आ सकते हैं. सूत्रों का कहना है कि भाजपा नेतृत्व संगठन में वरिष्ठ नेताओं के साथ ही युवा चेहरों को भी शामिल करना चाहता है. इस बैठक के बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि मीटिंग में सरकार के अलावा संगठन को लेकर भी बात हुई है. नितिन नवीन को जनवरी में भाजपा अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी मिली थी. तब से ही कयास लगते रहे हैं कि उनकी टीम का गठन हो सकता है, लेकिन अब तक नहीं हो सका. 

यह भी पढ़ें: करोड़ों कार्यकर्ताओं में नितिन नवीन ही क्यों चुने गए, NDTV पर बीजेपी अध्यक्ष ने बताई वजह

अब कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के कुछ नेताओं को अहमियत मिल सकती है. ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि राज्य में अगले साल चुनाव होने हैं. इसके अलावा पंजाब, उत्तराखंड जैसे राज्यों के नेताओं को भी संगठन में जगह मिलने की चर्चा है. बता दें कि मोदी सरकार में जल्दी ही फेरबदल की भी चर्चा है. हालांकि यह तय नहीं है कि पहले सरकार में फेरबदल होगा या फिर संगठन में बदलाव पहले किया जाएगा. बता दें कि हाल ही में यूपी भाजपा का भी गठन हुआ है. 

(पीटीआई का इनपुट्स भी शामिल)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Amit Shah News, Amit Shah, Nitin Nabin, Nitin Nabin Age, BJP News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com