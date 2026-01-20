भाजपा में आज से नितिन नबीन युग शुरू हो गया है. नितिन नबीन भाजपा के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष बन गए हैं. भाजपा मुख्‍यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में उनके नाम का ऐलान किया गया. इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा एक संस्‍कार है, भाजपा एक परिवार है, हमारे यहां पर मेंबरशिप से ज्‍यादा रिलेशनशिप होती है. बीजेपी ऐसी परंपरा है जो पद से नहीं प्रक्रिया से चलती है. हमारे यहां पदभार एक व्‍यवस्‍था है, कार्यभार जीवन भर की जिम्‍मेदारी है. हमारे यहां अध्‍यक्ष बदलते हैं, लेकिन आदर्श नहीं बदलते. नेतृत्‍व बदलता है, लेकिन दिशा नहीं बदलती.

इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई वरिष्‍ठ मंत्री, भाजपा शासित राज्‍यों के मुख्‍यमंत्री और अन्‍य पदाधिकारी भाजपा मुख्‍यालय में मौजूद हैं. उधर, नितिन नबीन के पैतृक गांव में जश्‍न का माहौल है. नवादा में स्थित उनके पैतृक गांव अमावां में सुबह से ही भव्य जश्न शुरू हो गया है. विधायक अनिल सिंह ने बताया कि 251 किलो लड्डू बनवाए हैं और पूरे गांव में उत्साह का माहौल है.

