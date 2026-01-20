विज्ञापन
भाजपा में आज से नितिन नबीन युग शुरू हो गया है. नितिन नबीन भाजपा के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष बन गए हैं. भाजपा मुख्‍यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में उनके नाम का ऐलान किया गया. इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा एक संस्‍कार है, भाजपा एक परिवार है, हमारे यहां पर मेंबरशिप से ज्‍यादा रिलेशनशिप होती है. बीजेपी ऐसी परंपरा है जो पद से नहीं प्रक्रिया से चलती है. हमारे यहां पदभार एक व्‍यवस्‍था है, कार्यभार जीवन भर की जिम्‍मेदारी है. हमारे यहां अध्‍यक्ष बदलते हैं, लेकिन आदर्श नहीं बदलते. नेतृत्‍व बदलता है, लेकिन दिशा नहीं बदलती.

इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई वरिष्‍ठ मंत्री, भाजपा शासित राज्‍यों के मुख्‍यमंत्री और अन्‍य पदाधिकारी भाजपा मुख्‍यालय में मौजूद हैं. उधर, नितिन नबीन के पैतृक गांव में जश्‍न का माहौल है. नवादा में स्थित उनके पैतृक गांव अमावां में सुबह से ही भव्य जश्न शुरू हो गया है. विधायक अनिल सिंह ने बताया कि 251 किलो लड्डू बनवाए हैं और पूरे गांव में उत्साह का माहौल है.

Jan 20, 2026 14:35 (IST)
और तेजी से दौड़ेगा विजय रथ: नितिन नबीन के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष बनने पर हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी

नितिन नबीन के भाजपा अध्यक्ष पदभार संभालने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भाजपा में जो विजय रथ चल रहा था, वह और भी तेज गति से दौड़ेगा. उन्‍होंने कहा कि नितिन नबीन पार्टी के एक बहुत ही वरिष्ठ और अनुभवी कार्यकर्ता हैं. मैं उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं. 

Jan 20, 2026 13:39 (IST)
प्रेरणादायी नेतृत्व, हमारी विचारधारा और कार्यकर्ताओं की मेहनत से बने दुनिया की नंबर वन पार्टी: नीतिन नबीन

नितिन नबीन ने कहा कि यदि आज भाजपा विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनी है, तो इसकी वजह हमारा प्रेरणादायी नेतृत्व है, हमारी विचारधारा और कार्यकर्ताओं की मेहनत है. वो कार्यकर्ता, जो अनवरत काम करता है, जो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी भारत का ध्वज झुकने नहीं देता है, जो सीना ठोककर कहता है, तेरा वैभव अमर रहे मां. 

Jan 20, 2026 13:22 (IST)
हम ऐसे राजनीतिक दल से जुड़े हैं, जहां... नीतिन नबीन का राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष बनने के बाद पहला संबोधन

राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष बनने के बाद अपने पहले संबोधन में नितिन नबीन ने कहा कि हम ऐसे राजनीतिक दल से जुड़े हैं, जहां राजनीति सत्ता नहीं, साधना है. राजनीति भोग नहीं, त्याग है. राजनीति ऐशो-आराम नहीं, तपस्या है. राजनीति कोई पदभार नहीं, उत्तरदायित्व है. 

Jan 20, 2026 13:19 (IST)
पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों ने पार्टी को यहां तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया: नितिन नबीन

भाजपा के नए राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष नितिन नबीन ने कहा कि मैं आज इस अवसर पर पार्टी के पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्षों का स्मरण करता हूं और यहां मौजूद पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों का अभिवादन करता हूं. उन्‍होंने कहा कि 2006 में जब मैं पहली बार विधायक बना था, तब से मैं देख रहा हूं कि राजनाथ सिंह जी ने किस प्रकार हर कार्यकर्ता से जुड़ने का प्रयास किया. नितिन गडकरी जी ने संगठन के हर मोर्चे को गढ़ने का काम किया. गृहमंत्री अमित शाह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब उन्होंने किस प्रकार हर कार्यकर्ता की चिंता की. मैं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उन्होंने पार्टी को यहां तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है. 

Jan 20, 2026 13:16 (IST)
नितिन नबीन ने नई जिम्‍मेदारी देने के लिए आभार जताया

भाजपा के नए राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष नितिन नबीन ने कहा कि भाजपा के विस्तार में योगदान देने वाले हमारे शीर्ष नेतृत्व ने मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को पार्टी के सर्वोच्च पद तक पहुंचाने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं. 

Jan 20, 2026 12:51 (IST)
भाजपा बहनों-बेटियों के सपनों के प्रति संवेदनशील: पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि ये हमारी सरकार है, जिसने धुएं से बीमार होती बहनों की पीड़ा समझी वरना पहले तो एलपीजी गैस को भी अमीरों का सौभाग्य मान लिया गया था. उन्‍होंने कहा कि भाजपा ने पूरी संवेदनशीलता से साथ हर घर को एलपीजी से जोड़ने का अभियान चलाया. उन्‍होंने कहा कि ऐसे ही गांव की बहनों को लखपति दीदी बनाने का अभियान है. ये भी इसलिए संभव हो पाया क्योंकि भाजपा बहनों-बेटियों के सपनों के प्रति संवेदनशील है. 

Jan 20, 2026 12:50 (IST)
बरसों आदिवासी समाज को सिर्फ वोट बैंक से जोड़कर देखा गया: पीएम मोदी

पीएम मोदी ने भाजपा मुख्‍यालय में कहा कि दशकों तक आदिवासी समाज को सिर्फ वोट बैंक से जोड़कर देखा गया, लेकिन भाजपा ने, भाजपा के हमारे संस्कारों ने, समाज के प्रति समान भाव के हमारी परंपरा के कारण हमने आदिवासियों में भी सबसे पिछड़ी जनजातियों की पीड़ा को समझा और उनके विकास के लिए पीएम-जनमन योजना बनाई. 

Jan 20, 2026 12:47 (IST)
हमारा संस्‍कार है कि खुद से बड़ा दल और दल से बड़ा देश: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम सत्ता में नहीं भी थे, तब भी हम अपने मूल आदर्शों से कभी नहीं भटके. हम राष्‍ट्र प्रथम के भाव से नेशन फर्स्‍ट के भाव से डटे रहे, जूझते रहे. संकटों को झेलते रहे और जज्‍बात बढ़ाते रहे और जीतते भी रहे. हमारा संस्‍कार है कि खुद से बड़ा दल और दल से बड़ा देश. यह भाजपा के हर कार्यकर्ता का संस्‍कार है, भाजपा के हर कार्यकर्ता का जीवन मंत्र है. 

Jan 20, 2026 12:40 (IST)
भाजपा में नितिन नबीन युग की शुरुआत, देखें तस्‍वीरें

Jan 20, 2026 12:40 (IST)
Jan 20, 2026 12:38 (IST)
Jan 20, 2026 12:38 (IST)
Jan 20, 2026 12:37 (IST)
Jan 20, 2026 12:35 (IST)
देश भाजपा के स्थिरता, सुशासन और विकास के मॉडल का साक्षी: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भाजपा एक सुशासन वाली पार्टी है. आजादी के बाद देश ने शासन के विभिन्न मॉडल देखे हैं, कांग्रेस का वंशवादी राजनीति का मॉडल, वामपंथ का मॉडल, क्षेत्रीय दलों का मॉडल, अस्थिर सरकारों का दौर, लेकिन आज देश भाजपा के स्थिरता, सुशासन और विकास के मॉडल का साक्षी है. 

Jan 20, 2026 12:33 (IST)
पटना में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर मनाया जश्‍न

Jan 20, 2026 12:29 (IST)
युवाओं की भाषा में नितिन नबीन खुद भी एक प्रकार से 'मिलेनियल': पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह 21वीं सदी है और देखते ही देखते 21वीं सदी के पहले 25 वर्ष तो पूरे भी हो चुके हैं, आने वाले 25 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है. यह वह कालखंड है जब विकसित भारत का निर्माण होना है और होना तय है. उन्‍होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण कालखंड की शुरुआत में नितिन नबीन भाजपा की विरासत को आगे बढ़ाएंगे. उन्‍होंने कहा कि आजकल के युवाओं की भाषा में नितिन जी खुद भी एक प्रकार से 'मिलेनियल' हैं, वे उस पीढ़ी से हैं जिसने भारत में बड़े आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी परिवर्तन होते देखे हैं. 

Jan 20, 2026 12:20 (IST)
हमारे यहां अध्‍यक्ष बदलते हैं, लेकिन आदर्श नहीं: पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा एक संस्‍कार है, भाजपा एक परिवार है, हमारे यहां पर मेंबरशिप से ज्‍यादा रिलेशनशिप होती है. बीजेपी ऐसी  परंपरा है जो पद से नहीं प्रक्रिया से चलती है. हमारे यहां पदभार एक व्‍यवस्‍था है, कार्यभार जीवन भर की जिम्‍मेदारी है. हमारे यहां अध्‍यक्ष बदलते हैं, लेकिन आदर्श नहीं  बदलते. नेतृत्‍व बदलता है, लेकिन दिशा नहीं बदलती. 

Jan 20, 2026 12:14 (IST)
मैं एक कार्यकर्ता हूं, नितिन नबीन मेरे बॉस हैं: पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहां लोगों को लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, तीसरी बार पीएम बने हैं, 50 साल की छोटी आयु में मुख्‍यमंत्री बन गए. 25 साल से लगातार हेड ऑफ गर्वनमेंट रहे हैं. ये सब अपनी जगह पर है, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं. 

उन्‍होंने कहा कि पार्टी के विषय की बात आती है तब माननीय नितिन नबीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, ये मेरे बॉस हैं

Jan 20, 2026 12:12 (IST)
हमारा नेतृत्व परंपरा से चलता है, अनुभव से समृद्ध होता है: पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि हमारा नेतृत्व परंपरा से चलता है, अनुभव से समृद्ध होता है, जन सेवा और राष्ट्रसेवा के भाव से संगठन को आगे बढ़ाता है. उन्‍होंने कहा कि अटल जी, आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में बीजेपी ने शून्य से शिखर तक का सफल देखा है, वैंकेया नायडू और नितिन गडकरी सहित हमारे कई साथियों ने संगठन को विस्तार दिया है, राजनाथ सिंह के नेतृत्व में बीजेपी ने पहली बार अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल किया.  

उन्‍होंने कहा कि अमित भाई के नेतृत्व में देश के अनेक राज्यों में बीजेपी की सरकारें बनी, लगातार दूसरी बार केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी. जेपी नड्डा के नेतृत्व में बीजेपी पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक मजबूत हुई. मैं पूर्व के सभी अध्यक्षों का उनके अमूल्य योगदान के लिए देश के कोटि-कोटि कार्यकर्ताओं की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं.

Jan 20, 2026 12:10 (IST)
संगठन पर्व भाजपा की लोकतांत्रिक आस्‍था, संगठनात्‍मक अनुशासन और कार्यकर्ता केंद्रित सोच का प्रतीक: पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा, "संगठन पर्व, यानी की पार्टी की छोटी इकाई से राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष चुनने की एक व्‍यापक प्रक्रिया और वो भी शत-प्रतिशत लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संविधान की स्प्रिट और उसमें बताई गई हर बात को ध्‍यान में रखकर के लगातार चल रही थी. आज उसका विधिपूर्वक समापन हुआ है. संगठन पर्व का यह विशाल आयोजन भाजपा की लोकतांत्रिक आस्‍था, संगठनात्‍मक अनुशासन और कार्यकर्ता केंद्रित सोच का प्रतीक है. मैं देशभर के कार्यकर्ताओं का इस प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं."

Jan 20, 2026 12:04 (IST)
भाजपा मुख्‍यालय में पीएम मोदी का संबोधन

भाजपा मुख्‍यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं. 

Jan 20, 2026 12:02 (IST)
नितिन नबीन मूलत: कार्यकर्ता हैं, उनकी वैचारिक पृष्‍ठभूमि परिपक्‍व है: जेपी नड्डा

जेपी नड्डा ने कहा कि नितिन नबीन मूलत: कार्यकर्ता हैं, उनकी वैचारिक पृष्ठभूमि पर परिपक्व हैं और बहुत ही छोटी उम्र में पांच बार विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में भी विधायक हैं. बिहार सरकार में कई बार मंत्री रहे हैं. हमारे राष्ट्रीय युवा मोर्चा के महासचिव के रूप में आपको सारे देश का भ्रमण करने का मौका मिला और आपने सारे देश को समझा. आप सिक्किम के प्रभारी रहे और आप छत्तीसगढ़ के भी प्रभारी रहे, जहां आपने BJP सरकार लाने में बहुत बड़ा योगदान दिया. ऐसे नौजवान, ऊर्जावान, प्रतिभावान व्यक्तित्व ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है. आपको बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत शुभकामनाएं. 

Jan 20, 2026 11:55 (IST)
जेपी नड्डा ने किया संबोधित, नितिन नबीन को दी शुभकामनाएं

भाजपा के निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. उन्होंने कहा, "आपने (नितिन नबीन) इतनी महान पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाली है. आपको बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं."

Jan 20, 2026 11:54 (IST)
