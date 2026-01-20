नितिन नबीन के सामने 100 दिनों में 5 बड़ी चुनौतियां, क्या है युवा बीजेपी अध्यक्ष की सबसे बड़ी ताकत, जानें डिटेल

विज्ञापन
Nitin Nabin News Today: भाजपा अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन आज अपनी पारी की शुरुआत करेंगे. दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की ताकत भी उनके पास होगी. आइए जानते नितिन नबीन की चुनौतियां...

नई दिल्ली:

Nitin Nabin BJP President: बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन आज 20 जनवरी को अपने कार्यकाल की शुरुआत करेंगे. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आज उनके नाम का औपचारिक ऐलान होगा. 45 साल के सबसे युवा बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन निर्विरोध भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं. नबीन को ऐसे वक्त संगठन की कमान मिली है, जब पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 12 सालों से भाजपा नीत एनडीए की सरकार है. बिहार के 5 बार के विधायक नबीन ने सोमवार को नामांकन दाखिल किया था और कोई अन्य प्रत्याशी न होने से उन्हें भाजपा अध्यक्ष घोषित किया गया. इससे पहले जगत प्रकाश नड्डा 2020 से अध्यक्ष थे. नबीन के पक्ष में नामांकन पत्र के 37 सेट दाखिल हुए थे और सभी पर्चे वैध पाए गए.

पीएम मोदी, जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी उनके प्रस्तावकों में थे.भाजपा अध्यक्ष के तौर पर उनकी क्या 5 बड़ी चुनौतियां होंगी और उनकी क्या ताकत है, आइए जानते हैं...

नितिन नबीन की चुनौतियां-----

  • असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव मार्च-अप्रैल 2026 में होने हैं. असम में 10 सालों से भाजपा की सरकार है. सर्वानंद सोनोवाल के बाद यहां हिमंता बिस्वा सरमा की अगुवाई में पार्टी हैट्रिक लगाने के जोर मारेगी.
  • पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में होने हैं. बंगाल में 15 सालों से ममता बनर्जी की अगुवाई में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है. बिहार, ओडिशा के बाद बीजेपी के लिए पूर्व में सबसे बड़ी चुनौती बंगाल में कमल खिलाने की है.
  • तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव 2026 में होने हैं. केरल में बीजेपी 20 फीसदी वोट मिल रहा है, लेकिन ये बड़े पैमाने पर सीटों में क्या तब्दील नहीं हो रहा है. तिरुवनंतपुरम में बीजेपी का मेयर बना है. पार्टी वहां कांग्रेस और लेफ्ट के अलावा तीसरी ताकत बनने की कोशिश में है.
  • तमिलनाडु विधानसभा चुनाव भी जल्द होने हैं, जहां डीएमके-कांग्रेस गठबंधन 10 सालों से सत्ता में काबिज है. पार्टी यहां एआईडीएमके और अन्य दलों के साथ गठबंधन के जरिये सत्ता में वापसी की कोशिश में है. पुडुचेरी में भी सत्ता कायम रखने की चुनौती है.
  • देश की 65 फीसदी आबादी अभी 35 साल से कम उम्र की है, ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन की जेनजी को बीजेपी के पक्ष में बनाए रखने की बड़ी जिम्मेदारी होगी.

यूपी विधानसभा चुनाव भी अगले साल

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की शुरुआत में होने हैं. लोकसभा चुनाव के दो-ढाई साल बाद यूपी का चुनाव हमेशा से सेमीफाइनल माना जाता है. पार्टी यहां 10 सालों से सत्ता के बाद तीसरी बार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जनादेश मांगने उतरेगी.

विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी

बीजेपी के सदस्यों की संख्या 18 करोड़ से अधिक है. भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से भी अधिक है. बीजेपी के 2 करोड़ से ज्यादा सक्रिय सदस्य भी हैं. पार्टी के 20 से ज्यादा राज्यों में अभी संगठन के चुनाव हुए हैं.

दूसरे दलों से भी काफी युवा
नितिन नबीन-45 वर्ष
ममता बनर्जी-71 वर्ष
मल्लिकार्जुन खड़गे-83 साल
लालू प्रसाद यादव-77 साल
नीतीश कुमार -74 साल
अरविंद केजरीवाल-57 साल
अखिलेश यादव-52 साल


20 से अधिक राज्यों में बीजेपी या एनडीए 

भाजपा (BJP) शासित राज्य-13: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, ओडिशा, हरियाणा, असम, उत्तराखंड, गोवा, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली 
एनडीए शासित राज्य- 7:    बिहार (JDU), महाराष्ट्र (BJP, Shiv Sena, NCP), आंध्र प्रदेश (TDP), मेघालय (NPP), नागालैंड (NDPP), सिक्किम (SKM), पुडुचेरी (AINRC)

भाजपा स्थापना वर्ष में जन्म

नितिन नबीन का जन्म 23 मई 1980 को हुआ था, यानी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के करीब डेढ़ महीने बाद. नबीन ने 2006 में उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के निधन के बाद राजनीति में कदम रखा, जो बीजेपी विधायक थे. नबीन बांकीपुर विधानसभा सीट से 2006 के बाद से पांच बार एमएलए का चुनाव जीते.वो सिक्किम और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के चुनाव प्रभारी रह चुके हैं. 

