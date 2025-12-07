विज्ञापन
विशेष लिंक

गोवा, स्पेन, इस्तांबुल... नाइट क्लब की आग से कब-कब दहली दुनिया

गोवा के नाइट क्लब में बीती रात लगी आग में 25 लोगों की मौत हो गई. लोग नाइट क्लब में मस्ती कर रहे थे, तभी लगी भीषण आग में 25 लोगों की जान चली गई. हालांकि इससे पहले भी दुनिया के अलग-अलग देशों में नाइट क्लब में लगी आग ने कई लोगों की जान ली है. जानिए लाइनक्लब में लगी आग की बड़ी घटनाओं के बारे में.

Read Time: 3 mins
Share
गोवा, स्पेन, इस्तांबुल... नाइट क्लब की आग से कब-कब दहली दुनिया
गोवा के नाइटक्लब में लगी आग से 25 लोगों की मौत हुई है.
  • उत्तरी गोवा के अरपोरा स्थित बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में लगी आग से कम से कम पच्चीस लोगों की मौत हुई.
  • मार्च में उत्तरी मैसेडोनिया के नाइट क्लब में आतिशबाजी से लगी आग में 62 लोग मारे गए थे.
  • पिछले एक दशक में विश्व के विभिन्न नाइट क्लबों में आग लगने की कई बड़ी घटनाएं सामने आई हैं.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Goa NightClub Fire: उत्तरी गोवा के अरपोरा स्थित ‘बर्च बाय रोमियो लेन' नाइट क्लब में शनिवार देर रात लगी भीषण आग ने कम से कम 25 लोगों की जान ले ली. इस घटना ने इस साल मार्च में उत्तर मैसेडोनिया के एक नाइट क्लब में लगी भीषण आग से जुड़ी उस भयावह घटना की याद दिला दी जिसमें 62 लोगों की मौत हुई थी. पिछले एक दशक में ऐसी कुछ अन्य बड़ी घटनाएं इस प्रकार हैं.

  1. अक्टूबर 2015: रोमानिया के बुखारेस्ट स्थित ‘कोलेक्टिव नाइट क्लब' में आग लगने से 64 लोगों की मौत हो गई. बैंड ‘गुडबाय टू ग्रेविटी' के प्रदर्शन के दौरान आतिशबाजी से क्लब के ज्वलनशील पॉलीयूरेथेन फोम में आग लग गई. आग तेजी से फैल गई.
  2. दिसंबर 2016: कैलिफोर्निया के ओकलैंड में ‘घोस्ट शिप' गोदाम में लगी आग में 36 लोगों की जान चली गई. ओकलैंड के इतिहास की सबसे भीषण आग एक इलेक्ट्रॉनिक संगीत और नृत्य पार्टी के दौरान लगी थी.
  3. जनवरी 2022: कैमरून के याओंडे स्थित एक नाइट क्लब में आग लगने से 16 लोगों की मौत हो गई. क्लब में शैंपेन परोसे जाने के दौरान जलाए गए पटाखों के कारण आग लगी.
  4. जनवरी 2022: इंडोनेशिया के पश्चिमी पापुआ प्रांत के सोरोंग नाइट क्लब में आग लगने से 19 लोगों की मौत हो गई. क्लब को इमारत के अंदर दो समूहों के बीच झड़प के कारण जला दिया गया था.
  5. अगस्त 2022: बैंकॉक, थाईलैंड के ‘माउंटेन बी' नाइट क्लब में आग लगने से 23 लोगों की जलकर मौत. संभवतः शॉर्ट सर्किट या विद्युत प्रणाली में किसी समस्या के कारण आग लगी.
  6. अक्टूबर 2023: स्पेन के मर्सिया में एक नाइट क्लब परिसर में आग लगने से 13 लोगों की मौत हो गई. आग संभवतः बिजली की खराबी के कारण लगी थी.
  7. अप्रैल 2024: इस्तांबुल के मास्करेड नाइट क्लब में आग लगने से 29 लोगों की मौत हो गई. आग उस समय लगी जब क्लब नवीनीकरण कार्य के लिए बंद था.
  8. मार्च 2025: उत्तरी मैसेडोनिया के एक नाइट क्लब में आग लगने से 62 लोगों की मौत हो गई. आग तब लगी जब घर के अंदर आतिशबाजी की चिंगारी छत से टकराई और उसमें आग लग गई.
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
NightClub Fire, Nightclub Fire Tragedy, Nightclub Fire Investigation, Nightclub Fire In Bucharest, Goa Nightclub Fire
Get App for Better Experience
Install Now