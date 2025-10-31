नक्सल-प्रभावित बस्तर, नारायणपुर जिलों में आर्थिक विकास का नया रोडमैप तैयार, पीएम करेंगे विकास के नए प्रोजेक्ट लांच!

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को छत्तीसगढ़ में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य देखभाल और ऊर्जा जैसे प्रमुख सेक्टरों में 14,260 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. PMO (प्रधानमंत्री कार्यालय) की तरफ से जारी एक प्रेस नोट के मुताबिक प्रधानमंत्री ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए छत्तीसगढ़ के नौ जिलों में 12 नए स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) ब्लॉकों का उद्घाटन करेंगे. प्रधानमंत्री मोदी 3.51 लाख पूर्ण हो चुके घरों के गृह प्रवेश में शामिल होंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत 3 लाख लाभार्थियों को 1200 करोड़ रुपये की किश्तें जारी करेंगे, जिससे राज्य भर के ग्रामीण परिवारों के लिए सम्मानजनक आवास और सुरक्षा सुनिश्चित होगी.

इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ में रोड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए पत्थलगांव-कुनकुरी से छत्तीसगढ़-झारखंड सीमा तक चार लेन वाले ग्रीनफील्ड हाईवे की आधारशिला भी रखेंगे. इसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (NHAI) द्वारा भारतमाला परियोजना के तहत 3,150 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया जा रहा है.

यह ग्रीनफ़ील्ड हाईवे कोरबा, रायगढ़, जशपुर, रांची और जमशेदपुर के मुख्य कोयला खदानों, औद्योगिक क्षेत्रों और इस्पात संयंत्रों को सीधे जोड़कर एक अहम आर्थिक मार्ग के रूप में विकसित किया जायेगा और क्षेत्रीय व्यापार संबंधों को मज़बूत करेगा. पिछले कई महीनों से सुरक्षा एजेंसियों ने नक्सल-प्रभावित बक्सर और नारायणपुर ज़िलों में नक्सल संगठनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया हुआ है.

इस सख्ती की वजह से 08 अक्टूबर, 2025 को नारायणपुर में 16 नक्सलियों ने सरेंडर किया था. इसके कुछ ही दिन बाद 15 अक्टूबर, 2025 को 27 नक्सलियों और इसके एक दिन बाद 16 अक्टूबर, 2025 को 170 नक्सलियों ने एक ही दिन में छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पण किया था. अब इन पिछड़े इलाकों में आर्थिक विकास की प्रक्रिया में गति लाने के लिए प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान नयी विकास की योजनाएं की शुरुआत करेंगे.

मिल रही जानकारी के अनुसार पीएम मोदी बस्तर और नारायणपुर जिलों में कई खंडों में फैले राष्ट्रीय राजमार्ग-130डी (नारायणपुर-कस्तूरमेटा-कुतुल-नीलांगुर-महाराष्ट्र सीमा) के निर्माण और उन्नयन की आधारशिला रखेंगे. साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग-130सी (मदंगमुडा-देवभोग-ओडिशा सीमा) को पक्के शोल्डर वाले दो-लेन राजमार्ग में उन्नत करने का भी उद्घाटन करेंगे. इससे जनजातीय और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सड़क संपर्क में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और बाजारों तक पहुंच में सुधार होगा और दूरदराज के क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा.

पीएम मोदी अपने इस दौरे में 3,750 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली नयी ऊर्जा क्षेत्र की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे जिसका लक्ष्य छत्तीसगढ़ में बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करना है. इसमें बस्तर के अलावा रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बेमेतरा और गरियाबंद जैसे जिलों में लगभग 480 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले नौ नए बिजली सबस्टेशन भी शामिल हैं.

पीएम मोदी दो स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्रों ,एक जांजगीर-चांपा जिले के सिलादेही-गतवा-बिर्रा में और दूसरा राजनांदगांव जिले के बिजलेटला - की आधारशिला रखने के अलावा पांच नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों, मनेंद्रगढ़, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा और गीदम (दंतेवाड़ा) में और बिलासपुर में सरकारी आयुर्वेद कॉलेज व अस्पताल, की आधारशिला भी रखेंगे.