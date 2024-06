NEET-PG प्रवेश परीक्षा स्थगित, कल होना था Exam, जल्द आएगी नई तारीख

नीट पीजी प्रवेश परीक्षा (NEET-PG Entrance Exam) को स्‍थगित कर दिया गया है. यह परीक्षा कल होने वाली थी. स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय (Health Ministry) ने एक बयान जारी कर यह जानकारी दी है. साथ ही कहा है कि परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्‍द ही की जाएगी. मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि यह निर्णय छात्रों के सर्वोत्तम हित में और परीक्षा प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखने के लिए लिया गया है. नीट पीजी प्रवेश परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (National Board of Examination) द्वारा किया जाता है.

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, ''एहतियात के तौर पर कल (23 जून) को होने वाली NEET-PG परीक्षा को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है. परीक्षा की नई तारीख जल्द जारी की जाएगी.' साथ ही स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने कहा, "छात्रों को हुई असुविधा के लिए खेद है.''

The NEET-PG Entrance Examination scheduled to be held tomorrow has been postponed. The fresh date of this examination will be notified at the earliest: Ministry of Health



