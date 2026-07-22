संसद ठप लेकिन सड़कों पर संग्राम.. पटना से लेकर बेंगलुरु तक देखें ऐसे सीन, वीडियो

नीट परीक्षा को लेकर जंतर-मंतर पर चल रहा आंदोलन अब देशव्यापी राजनीतिक मुद्दा बन गया है. मंगलवार को कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हुए. प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई नेताओं को हिरासत में ले लिया.
#WATCH | Chandigarh: BJP leaders and workers protest outside the Punjab Congress State Headquarters over the Congress protest outside LKM in Delhi yesterday. pic.twitter.com/POPXNUEeWE— ANI (@ANI) July 22, 2026
राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं की हिरासत के बाद राजनीतिक माहौल और गरमा गया. कांग्रेस ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन बताया जबकि बीजेपी ने प्रदर्शन को अनुचित करार दिया. इसके बाद देश के अलग-अलग हिस्सों में दोनों दलों के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए.
#WATCH | Madhya Pradesh: BJP workers protest in Bhopal over Congress protest outside LKM in Delhi yesterday. pic.twitter.com/37HCogkoP3— ANI (@ANI) July 22, 2026
कई राज्यों में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन
दिल्ली की घटना के विरोध में बीजेपी ने कई राज्यों में कांग्रेस कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन किया. पंजाब के चंडीगढ़ में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के बाहर विरोध जताया. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर कांग्रेस पर निशाना साधा. राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की. उत्तराखंड के देहरादून में भी इसी मुद्दे पर बीजेपी ने प्रदर्शन किया.
#WATCH | Bihar | Latest visuals from Patna, where violence and stone pelting took place during BJP's protest in Patna. BJP workers protested outside the Congress office over the Congress protest outside LKM in Delhi yesterday. pic.twitter.com/IRpeT7yqmn— ANI (@ANI) July 22, 2026
पटना में प्रदर्शन के दौरान हिंसा और पथराव
सबसे अधिक तनाव बिहार की राजधानी पटना में देखने को मिला. यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया. इस दौरान माहौल अचानक बिगड़ गया और पथराव की घटनाएं सामने आईं. प्रदर्शन के दौरान हिंसा होने से स्थिति तनावपूर्ण हो गई जिसके बाद पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा. पटना की घटना ने राजनीतिक माहौल को और अधिक गर्म कर दिया है. प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है.
#WATCH | Uttarakhand: BJP workers protest in Dehradun over Congress protest outside LKM in Delhi yesterday. pic.twitter.com/Rzvlf4NmqN— ANI (@ANI) July 22, 2026
हैदराबाद में आमने-सामने बीजेपी और कांग्रेस
तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थिति और ज्यादा गंभीर हो गई. यहां बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता सीधे आमने-सामने आ गए. दोनों पक्षों के बीच लाठी चलने और पथराव की घटनाएं सामने आईं. बताया गया कि कांग्रेस कार्यकर्ता एमएलसी वेंकट बालमूर के नेतृत्व में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच टकराव हो गया. पुलिस को स्थिति नियंत्रित करने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा.
#WATCH | Gujarat: BJP workers gathered outside the Congress office as they protest here over Congress protest outside LKM in Delhi yesterday.— ANI (@ANI) July 22, 2026
A large police force has been deployed and barricades have been erected outside the Congress office. pic.twitter.com/wqGyTdlqyC
रायपुर और गुजरात में भारी पुलिस बल तैनात
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार का इस्तेमाल किया. वहीं गुजरात में भी कांग्रेस कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता जुटे. किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग की और भारी सुरक्षा बल तैनात किया.
#WATCH | Mumbai: Maharashtra Congress leaders and workers staged a protest outside Gandhi Bhavan in Mumbai. Police held protesters as they condemned the detention of Leader of Opposition Rahul Gandhi and other Congress leaders. pic.twitter.com/Z3SCk5LHO7— ANI (@ANI) July 22, 2026
मुंबई और केरल में भी दिखा विरोध
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गांधी भवन के बाहर प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने राहुल गांधी और अन्य नेताओं की हिरासत का विरोध किया. बाद में पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया.
केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केपीसीसी कार्यालय तक मार्च निकाला. बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन के दौरान तनावपूर्ण माहौल बनाने की कोशिश की.
#WATCH | Rajasthan: BJP protests in Jaipur against Congress over Congress protest outside LKM in Delhi yesterday. pic.twitter.com/IQzdKOg5d8— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) July 22, 2026
तमिलनाडु में छात्रों के समर्थन में उतरी एसएफआई
तमिलनाडु में छात्र संगठन एसएफआई भी इस मुद्दे पर सक्रिय नजर आया. संगठन के कार्यकर्ताओं ने छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में रैली निकाली और धरना दिया. प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की. बाद में पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया.
#WATCH | Thiruvananthapuram, Keralam: BJP workers marched to the KPCC office alleging that the Congress attempted to incite violence in front of the Prime Minister's residence when they protested outside LKM in Delhi yesterday. pic.twitter.com/bWRFDNCnCv— ANI (@ANI) July 22, 2026
नीट परीक्षा को लेकर शुरू हुआ आंदोलन अब छात्रों के मुद्दे से आगे बढ़कर बड़े राजनीतिक संघर्ष का रूप ले चुका है. राहुल गांधी की हिरासत के बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच टकराव कई राज्यों तक फैल गया है. कुछ स्थानों पर हिंसा और पथराव की घटनाओं ने चिंता बढ़ा दी है.
#WATCH | Telangana: BJP workers and Congress workers attacked each other with sticks and pelted stones at each other in Hyderabad. Congress workers, including MLC Venkat Balmoor, came to protest against the BJP at the Telangana BJP State headquarters in Nampally, Hyderabad when… pic.twitter.com/MsnHLQ3nb7— ANI (@ANI) July 22, 2026
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