NDTV युवा : राजनीति सिर्फ फोटो खिंचवाना नहीं... पूनम महाजन ने बताया पॉलिटिक्स में न होतीं तो क्या करतीं

NDTV युवा कार्यक्रम में बीजेपी नेता और पूर्व लोकसभा सांसद पूनम महाजन ने छोटी उम्र में राजनीति में आने के बारे में कहा कि थोड़ा दिल से, थोड़ा दिमाग से सोचकर राजनीति में आई हूं. 2014 में जब पहली बार चुनाव लड़ा था, तो लोगों ने कहा कि ये (मुंबई नॉर्थ सेंट्रल) कांग्रेस का गढ़ है, कोई नहीं ढहा सकता. लेकिन हमने कर दिखाया, क्योंकि युवाओं को चैलेंज पसंद होता है.

'इफ एंड बट में विश्वास नहीं करती'

वरिष्ठ बीजेपी नेता रहे प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन ने इस सवाल का भी जवाब दिया कि अगर राजनीति में नहीं होतीं तो क्या कर रही होतीं. पूनम ने कहा कि आज मैं राजनीति में हूं. मैं इफ एंड बट में विश्वास नहीं करती. नहीं तो मैं Gen-G की तरह कहीं घूम जाऊंगी. इसलिए जो मैं कर रही हूं, उसी में अच्छा करूंगी.

अब नेताओं पर हर पल लोगों की नजर

उन्होंने कहा कि अगर कोई नेता जीतने के बाद 5 साल कुछ न करके फिर से वोट मांगने जाए तो मुझे नहीं लगता कि जनता वोट देगी. ये सोशल मीडिया, एआई का जमाना है. लोग नेताओं पर हर पल नजर रखते हैं. उनके पिछले कामों को भी देख सकते हैं. मुझे हर वक्त कुछ बताने की जरूरत नहीं, सोशल मीडिया पर युवा एक मिनट में मेरे बारे में सर्च करके पता कर सकते हैं कि मैंने 10 साल में क्या किया.

आज के युवा राजनीति से नहीं डरते

युवा पॉलिटिक्स में आने से डरते क्यों हैं, क्या इसकी वजह ये है कि पॉलिटिक्स के अंदर पॉलिटिक्स बहुत है, इस सवाल पर पूनम ने कहा कि युवा राजनीति में कम हैं, ऐसा नहीं है. वैसे पॉलिटिक्स तो हर जगह है. आजकल के युवा राजनीति से डरते नहीं हैं. राजनीति सिर्फ नेतागीरी करना, भाषण देना, फोटो खिंचवाना नहीं है.

इससे पहले, पूनम महाजन के कुर्सी पर बैठते समय एंकर आशुतोष चतुर्वेदी ने जब मजाक में कहा कि मान लीजिए मैं विपक्ष हूं और आपकी कुर्सी गिराने की कोशिश करूं तो? इस पर पूनम ने कहा कि मैं महाजन हूं और विपक्ष को भी उतना ही प्यार करती हूं.