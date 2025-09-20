PM मोदी, राहुल, आदित्य.... मिलिंद देवड़ा ने जानिए किसे बताया Gen-Z का नेता

NDTV Yuva: शिवसेना (शिंदे) के राज्यसभा सदस्य मिलिंद देवड़ा ने NDTV युवा के मंच बताया कि उनके लिए Gen Z का मतलब है. उन्‍होंने कहा कि वे लोग जिनकी आंखों में उम्मीदें और कुछ कर दिखाने की भूख है, वो Gen Z हैं. साथ ही उन्‍होंने बताया कि उनकी नजर में कौन सा राजनेता Gen Z के सबसे करीब है.

जब मिलिंद देवड़ा से पूछा गया कि कौन से राजनेता युवाओं के नेता कहे जा सकते हैं, तो उन्होंने कहा, 'इसमें कोई संदेह नहीं है कि (प्रधानमंत्री) नरेंद्र मोदी GEN Z के साथ संवाद करने में बहुत प्रभावी हैं. वह युवाओं के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं. पीएम मोदी को ही लीजिए वो हर माध्यम के जरिए युवाओं से संवाद करते हैं. फिर चाहे मन की बात हो या सोशल मीडिया. युवाओं के मुद्दों पर काम हो रहा है. हमें युवाओं को ये नहीं बोलना कि ये करें, ये न करें, हमें उनके साथ डायलॉग करना है.'

मिलिंद देवड़ा ने बिना नाम लिये लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को GEN Z विवाद पर जमकर सुनाया. देवड़ा ने कहा कि वो Gen Z का हितैषी नहीं है, जो कोई भी जनरेशन जेड को सड़कों पर विरोध करने के लिए कह रहा है. वह युवाओं के साथ अन्याय कर रहा है. बता दें कि राहुल गांधी ने हाल ही में कहा कि भारत के युवाओं को लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए आगे आना चाहिए.

हालांकि, मिलिंद देवड़ा ने कहा कि नेपाल और भारत में जमीन आसमान का अंतर है. देवड़ा ने कहा, 'भारत को नेपाल और बांग्लादेश की स्थिति की तरह देखना ठीक नहीं है. भारत में युवा रोजगार, प्रदूषण, राजनीति जैसे मुद्दों पर संवेदनशील हैं, लेकिन हमारे युवा का राजनेताओं से सीधा संवाद होता है. फिर चाहे मन की बात हो या सोशल मीडिया. महाराष्‍ट्र के भी कई नेता लोगों के साथ सीधे कॉन्‍टेक्‍ट में रहते हैं. महाराष्‍ट्र में कई ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं, जिनमें युवा सीधे राजनेताओं से बातचीत करते हैं.

