NDTV युवा : क्या 'वोट चोरी' हो रही है? सुप्रिया सुले ने दिया ये जवाब

कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के लगातार 'वोट चोरी' के आरोप के बीच राष्‍ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि अगर कोई खामियां हैं तो उन्‍हें ठीक करने की जरूरत है. सुप्रिया सुले ने एनडीटीवी युवा कार्यक्रम में बातचीत के दौरान कहा कि अगर आंकड़े हैं तो इस पर बहस होनी चाहिए. साथ ही एक सवाल के जवाब में उन्‍होंने कहा कि इस देश में कभी-कभी ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन इस देश के सिस्‍टम और लोगों पर मुझे पूरा विश्‍वास है.

सुप्रिया सुले ने एनडीटीवी युवा कार्यक्रम में कहा, "मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि हम आंकड़ों पर बहस न करें. अगर खामियां हैं तो व्यवस्था को ठीक करने की जरूरत है."

आंकड़े शब्‍दोंं से ज्‍यादा जोर से बोलते हैं: सुप्रिया सुले

उन्होंने कहा, "चुनौतियां हैं और आंकड़े शब्‍दों से ज्‍यादा जोर से बोलते हैं. यह वो जनरेशन है जो कि सबूत मांगती है और यह डाटा पर विश्‍वास करते हैं."

उन्‍होंने कहा, "सिर्फ इसलिए कि आप इस पर बहस कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी चीज को चुनौती दे रहे हैं."

मेरी सीट से शुरू करें इंक्‍वायरी: सुप्रिया सुले

उन्‍होंने कहा, "अगर आपको वोट चोरी की इंक्‍वायरी करनी है तो आप मेरी ही सीट से शुरू कीजिए. मैं क्‍यों दूसरे लोगों की तरफ उंगली उठाऊं. यदि आप एक उंगली दूसरों की ओर उठाते हैं तो याद रखिए कि एक उंगली आपकी ओर भी उठती है."

सिस्‍टम और लोगों पर है विश्‍वास: सुप्रिया सुले

साथ ही कहा, "इस देश में कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, हर देश में होता है. लेकिन इस देश के सिस्‍टम और लोगों पर मुझे पूरा विश्‍वास है. एक सशक्‍त लोकतंत्र में चुनाव अच्‍छे से ही होना चाहिए.

उन्‍होंने कहा, "अगर किसी ने कोई सवाल किया है तो उसका पारदर्शिता से जवाब देना चाहिए. मेरा विश्‍वास है कि इलेक्‍शन कमीशन सही जवाब देगा."