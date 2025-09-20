विज्ञापन
विशेष लिंक

NDTV युवा : क्या 'वोट चोरी' हो रही है? सुप्रिया सुले ने दिया ये जवाब

NDTV YUVA: सुप्रिया सुले ने एनडीटीवी युवा कार्यक्रम में कहा कि मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि हम आंकड़ों पर बहस न करें. अगर खामियां हैं तो व्यवस्था को ठीक करने की जरूरत है.

Read Time: 2 mins
Share
  • सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि कोई कारण नहीं कि हम आंकड़ों पर बहस न करें. खामियों को ठीक करने की जरूरत है.
  • उन्‍होंने कहा कि इस देश में कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन देश के सिस्‍टम और लोगों पर मुझे विश्‍वास है.
  • सुप्रिया सुले ने कहा कि अगर आपको वोट चोरी की इंक्‍वायरी करनी है तो आप मेरी ही सीट से शुरू कीजिए.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
मुंबई :

कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के लगातार 'वोट चोरी' के आरोप के बीच राष्‍ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि अगर कोई खामियां हैं तो उन्‍हें ठीक करने की जरूरत है. सुप्रिया सुले ने एनडीटीवी युवा कार्यक्रम में बातचीत के दौरान कहा कि अगर आंकड़े हैं तो इस पर बहस होनी चाहिए. साथ ही एक सवाल के जवाब में उन्‍होंने कहा कि इस देश में कभी-कभी ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन इस देश के सिस्‍टम और लोगों पर मुझे पूरा विश्‍वास है.

सुप्रिया सुले ने एनडीटीवी युवा कार्यक्रम में कहा, "मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि हम आंकड़ों पर बहस न करें. अगर खामियां हैं तो व्यवस्था को ठीक करने की जरूरत है."

आंकड़े शब्‍दोंं से ज्‍यादा जोर से बोलते हैं: सुप्रिया सुले

उन्होंने कहा, "चुनौतियां हैं और आंकड़े शब्‍दों से ज्‍यादा जोर से बोलते हैं. यह वो जनरेशन है जो कि सबूत मांगती है और यह डाटा पर विश्‍वास करते हैं."

उन्‍होंने कहा, "सिर्फ इसलिए कि आप इस पर बहस कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी चीज को चुनौती दे रहे हैं."

मेरी सीट से शुरू करें इंक्‍वायरी: सुप्रिया सुले

उन्‍होंने कहा, "अगर आपको वोट चोरी की इंक्‍वायरी करनी है तो आप मेरी ही सीट से शुरू कीजिए. मैं क्‍यों दूसरे लोगों की तरफ उंगली उठाऊं. यदि आप एक उंगली दूसरों की ओर उठाते हैं तो याद रखिए कि एक उंगली आपकी ओर भी उठती है."

सिस्‍टम और लोगों पर है विश्‍वास: सुप्रिया सुले

साथ ही कहा, "इस देश में कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, हर देश में होता है. लेकिन इस देश के सिस्‍टम और लोगों पर मुझे पूरा विश्‍वास है.  एक सशक्‍त लोकतंत्र में चुनाव अच्‍छे से ही होना चाहिए.

उन्‍होंने कहा, "अगर किसी ने कोई सवाल किया है तो उसका पारदर्शिता से जवाब देना चाहिए. मेरा विश्‍वास है कि इलेक्‍शन कमीशन सही जवाब देगा." 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
NDTV Yuva, Supriya Sule, Vote Chori, NDTVYuva2025Stories
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com