'ऋषि इंटेलिजेंट, मैन ऑफ इंटेग्रिटी...' नारायणमूर्ति ने बताया इसलिए दामाद सुनक को दी राजनीति की सलाह

NDTV World Summit 2025: NDTV वर्ल्ड समिट में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी शिरकत की. इस खास मौके पर उन्होंने NDTV से क्रिकेट से लेकर राजनीति और भारत-ब्रिटेन के बीच के आपसी रिश्ते पर खुलकर अपनी बात रखी. साथ ही उन्होने बताया कि मेरे ससुर (नारायण मूर्ति) ने राजनीति में आने में मेरी बहुत मदद की. उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें राजनीति में जाना चाहिए, क्योंकि यही बदलाव लाने का सबसे अच्छा तरीका है.

'ऋषि इंटेलिजेंट, मैन ऑफ इंटेग्रिटी...'

वहीं, जब नारायण मूर्ति से पूछा गया कि उन्होंने क्यों ऋषि सुनक को राजनीति में आने को कहा? इसके जवाब में नारायण मूर्ति ने बताया कि, "वो काफी इंटेलिजेंट हैं, अपने काम को लेकर काफी मजबूत है. मैन ऑफ इंटेग्रिटी हैं. इसलिए वह ऐसे उदाहरण हैं कि उन्हें राजनीति में होना चाहिए."

'भारत आर्थिक सुपर पावर'

NDTV वर्ल्ड समिट में ऋषि सुनक ने आगे कहा कि भारत आर्थिक सुपर पावर है. पिछले कुछ दशकों में देखें तो चीजें काफी बदली हैं. क्रिकेट जल्दी ही ओलंपिक खेल बनेगा. इसमें भी ब्रॉडकास्ट राइट्स से लेकर सबकुछ होगा. इससे भारत मजबूत शक्ति बनेगा. देश की अर्थव्यवस्था काफी तेजी से बढ़ रही है.

'यूके और भारत बड़ी कारोबारी डील कर रहे'

एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में ऋषि सुनक ने कहा कि यूके और भारत बड़ी कारोबारी डील कर रहे हैं. आपसी रिश्ते बहुत अहम होते हैं. उन्होंने आगे कहा कि डिफेंस में भारत के रूस के साथ अच्छे रिश्ते हैं. मैं उम्मीद करता हूं कि यूके से रिश्तों में भी भारत के साथ बड़ी भूमिका निभाएगा.