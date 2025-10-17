दुनिया में भारत का कैसा जलवा.. एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में लिंडी कैमरून और फिलीप एकरमैन ने बताया

एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025 में आज ब्रिटेन की हाई कमिश्नर लिंडी कैमरून और जर्मनी के राजदूत ने भारत-चीन रिश्ते से लेकर यूक्रेन-रूस युद्ध को लेकर अपनी बातें रखीं. कैमरून ने भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि शांति जरूरी है. कैमरून ने कहा कि भारत इस वक्त दुनिया की ताकत है, दुनिया में आने वाले समय में भारत और मजबूत होगा. उन्होंने ये भी जोड़ा कि ब्रिटन और भारत के बीच रिश्ते और अच्छे होंगे. जर्मन राजदूत ने कहा कि जल्द ही यूक्रेन और रूस के बीच शांति होगी.

भारत-ब्रिटेन रिश्ते पर कैमरून बोलीं

कैमरून ने कहा कि आने वाले समय में भारत और ब्रिटेन के बीच कारोबारी रिश्ते अच्छे होंगे. उन्होंने कहा कि मेड इन इंडिया भारत का भविष्य है. उन्होंने कहा कि ब्रिटेन भारत में काफी अवसर देख रहा है. उन्होंने कहा कि दोनों देशों के उद्योग मिलकर एकसाथ काम करेंगे. उन्होंने कहा कि एआई तकनीक का समय आ रहा है. तकनीक तेजी से बढ़ रही है. कैमरून ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अब गाजा में शांति आएगी. उन्होंने कहा कि जब हमने बंधकों को रिहा होता देखा तो काफी खुशी हुई. गाजा में बमबारी रुक गया है.

कैमरून ने भारतीय फिल्म की दीवानगी का जिक्र करते हुए कहा कि वो अभिनेता शाहरुख खान से मिलना चाहते हैं. उन्होंने डीडीएलजी फिल्म का भी जिक्र किया है.उन्होंने कहा कि ये फिल्म लंदन में बनी है. उन्होंने कहा कि बॉलीवुड फिल्मों ने लोगों को केवल लंदन नहीं पूरे यूरोप में टूरिस्ट को लाने में अहम भूमिका निभाई है.

चीन-भारत पर क्या बोले एकरमैन

जर्मन राजदूत एकरमैन से जब चीन के उदय और भारत को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भारत के साथ हमारे रिश्ते दिन ब दिन बढ़ रहे हैं. हमारी कंपनियां भारत में कारोबार खोल रही है. इसके साथ ये भी कहा कि वैश्विक कारोबार में चीन काफी अहम है. यूक्रेन युद्ध को लेकर पूछे गए सवाल पर एकरमैन ने कहा कि ये हमारे भी चिंता की बात है. उन्होंने कहा कि जब 2-3 सप्ताह पहले रूसी लड़ाकू विमान नाटो की सीमा में घुसे थे तो हमने चेतावनी दी थी कि यूरोप पर खतरा है. हम चाहते हैं कि ये मामला आगे नहीं बढ़े. हम युद्ध खत्म होते देखना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग में कुछ अच्छे नतीजे आएंगे.