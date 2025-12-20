कौन हैं शुभांशु शुक्ला, जिनकी बायोपिक करना चाहते हैं विक्की कौशल

एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर 2025 फ्राइडे को दिल्ली में रखा गया, जिसमें एक्टर विक्की कौशल को एक्टर ऑफ द ईयर का अवॉर्ड दिया गया. बता दें कि उन्होंने 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म छावा में छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति सम्भाजी महाराज का किरदार निभाया था. वहीं इस दौरान उन्होंने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का जिक्र किया. इसके अलावा उन्होंने बताया कि वह शुभांशू शुक्ला की बायोपिक में काम करना चाहते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि शुभांशू शुक्ला कौन हैं?

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि लखनऊ में जन्मे शुभांशु शुक्ला इंडियन एयर फोर्स (IAF) में ग्रुप कैप्टन और टेस्ट पायलट हैं और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइज़ेशन (ISRO) के अंतरिक्ष यात्री भी हैं. जुलाई 2025 में शुभांशु शुक्ला एक प्राइवेट स्पेसफ़्लाइट, एक्सिओम मिशन 4 में हिस्सा लेते हुए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) का दौरा करने वाले पहले ISRO अंतरिक्ष यात्री बने थे. वह 1984 में राकेश शर्मा की उड़ान के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं.

इसके अलावा विक्की कौशल से जब पूछा गया कि उन्होंने एक्टिंग और डांसिंग स्किल्स में तो कमाल कर दिया है. लेकिन क्या उन्होंने डायपर बदलने में भी कमाल किया है? तो छावा एक्टर ने कहा, मैं एक्टिंग से ज्यादा डायपर चेंज करने में अच्छा हूं. मैं यह कहना चाहूंगा. आगे एक्टर ने कहा, यह बहुत मुश्किल है (पापा बनने के बाद शहर छोड़ना) लेकिन एक दिन जब वह यह देखेगा तो उसे अपना पापा पर गर्व होगा. पिता बनने क्या है मैं ये शब्दों में बयां नहीं कर सकता.

इसके अलावा विक्की कौशल ने अवॉर्ड मिलने पर कहा, "इस सम्मान के लिए धन्यवाद. सच में, बहुत खास है. यह एक विनम्र करने वाला सम्मान है. यह अवॉर्ड मेरे परिवार और मेरे छोटे बच्चे के लिए है, जो एक आशीर्वाद बनकर आया. बहुत-बहुत धन्यवाद."